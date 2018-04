Der vergessene Krieg

Als das dunkle Fahrzeug in der Hafenstadt Hodeida um die Ecke bog und kurz stoppte, schlug die Rakete ein. Im Cockpitvideo ist eine mächtige Rauchwolke zu sehen. Am Boden starben alle Insassen des lichterloh brennenden Wagens, unter ihnen der De-facto-Präsident des Houthi-Machtgebiets, Saleh Ali al-Sammad. Nach Abdul Malek al-Houthi war er die Nummer zwei der Rebellen und Chef des zehnköpfigen Obersten Politischen Rats in Sanaa.