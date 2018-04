Südkorea: Nordkorea schließt Atomtestgelände im Mai

Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben seine Atomtestanlage im Nordosten des Landes im Mai schließen. Zudem habe der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un bei seinem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in angekündigt, internationale Atomexperten in sein Land zu lassen, die die Auflösung des Testgeländes an Ort und Stelle überprüfen können.

Die Ankündigung ist ein Ergebnis des historischen Gipfeltreffens der beiden Staatsführer, das am Freitag begonnen hat. An der Demarkationslinie zwischen den beiden Länder reichten sich Kim Jong-un und Moon Jae-in die Hände - und betraten beide den Staat des jeweils anderes. Es handelte sich um Schritte großer Bedeutung, denn seit dem Ende des Koreakrieges vor 65 Jahren war dies das erste Mal.

Ebenfalls am Freitag hatten die beiden vereinbart, noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag für die koreanische Halbinsel abschließen zu wollen. Denn, der Status quo ist, dass sich die beiden Staaten nach wie vor offiziell im Kriegszustand befinden.

In Washington werden die Signale aus Korea aufmerksam verfolgt: US-Präsident Donald Trump hat nun ein Treffen mit Kim Jong-un in den "nächsten drei, vier Wochen" in Aussicht gestellt. "Die Dinge laufen sehr gut", schrieb er am Samstag auf Twitter. "Zeitpunkt und Ort des Treffens mit Nordkorea werden gerade festgelegt."

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.