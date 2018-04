"Windrush"-Skandal: Ex-Deutsche-Bank-Manager neuer britischer Innenminister

Für die britische Premierministerin Theresa May ist es ein turbulenter Wochenbeginn. Sie hat Montagvormittag einen neuen Innenminister bestellt: den ehemaligen Deutsche-Bank-Manager und Euroskeptiker Sajid Javid. Der 48-Jährige folgt Amber Rudd nach, die in der Nacht auf Montag zurückgetreten ist. Die enge Vertraute Mays zog mit ihrem Rücktritt die Konsequenzen im sogenannten Windrush-Skandal, der die britische Regierung in schwere Bedrängnis gebracht hatte.

Mit Rudd verliert May eine weitere Vertraute in der Regierung. Zudem vertrat Rudd eine moderate Haltung gegenüber der EU und galt als ausgleichende Kraft in Mays Kabinett. Mit Javid sitzt nun ein Brexit-Befürworter mehr ins Mays Kabinett. Er unterstützte zwar 2016 bei dem Referendum das "Remain"-Lager, doch machte seitdem eine Kehrtwende und gehört nun zu den Befürwortern des harten Brexit. Er setzt sich für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Zollunion ein.

Rudd als Bauernopfer

Sie habe den Innenausschuss des Parlaments "versehentlich" hinsichtlich Ausweisungsplänen "getäuscht", hatte Rudd in ihrem Rücktrittsgesuch an Premierministerin Theresa May geschrieben. Rudd war wegen der sogenannten Windrush-Affäre unter Druck geraten. Dabei ging es um den Umgang mit Einwanderern aus Karibikstaaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg legal nach Großbritannien gekommen waren und beim Aufbau nach dem Krieg halfen. Ihnen wurde 1971 das Bleiberecht zugesprochen. Viele machten ihren Status aber nie offiziell, häufig weil sie als Kinder mit ihren Eltern nach Großbritannien gekommen waren.

Im Zuge von Gesetzesverschärfungen der britischen Regierung gegen illegale Einwanderung waren zuletzt auch diese Migranten und ihre Nachfahren in den Fokus geraten. Ohne gültige Papiere drohte ihnen die Abschiebung - außer sie konnten Belege für jedes Jahr vorweisen, das sie in Großbritannien lebten. Unter den Einwanderern aus der Karibik hatten die Maßnahmen Ängste ausgelöst, einige verloren ihre Arbeit oder verschuldeten sich, als sie versuchten, ihren Status nachzuweisen.

Premierministerin May entschuldigte sich zwar bei den Karibikstaaten aus dem Commonwealth, doch sie geriet zuletzt selbst zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. Die britische Oppositionspartei Labour hält May vor, sie habe in ihrer Zeit als Innenministerin eine "feindliche Umgebung" für illegale Einwanderer geschaffen - und damit auch den Boden für den "Windrush"-Skandal bereitet. Rudd müsse nun das ausbaden, was May eingebrockt habe. Viele sehen Rudd als Bauernopfer.

Fünfte Rücktritt seit Neuwahl

Es ist der fünfte Rücktritt seit der von May angeschobenen Neuwahl im vergangenen Juni, bei der May eine Wahlschlappe erlitten hatte. Seitdem regiert sie nur noch mit einer hauchdünnen Mehrheit.

Verteidigungsminister Michael Fallon und Vize-Regierungschef Damian Green hatten nach Belästigungsvorwürfen ihre Posten aufgegeben. Beide waren ebenfalls Vertraute von May. Entwicklungshilfeministerin Priti Patel trat zurück, weil sie sich ohne Absprache im Israel-Urlaub mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen hatte.

(APA/Reuters/dpa)