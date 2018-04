Macron an Israel: Frankreich will "erweitertes" Iran-Abkommen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu seinen Wunsch nach einem "erweiterten" Iran-Abkommen bekräftigt. Damit solle die Kontrolle von Irans nuklearer Aktivität geregelt werden, teilte der Élysée-Palast am Montag mit.

Außerdem soll mit dem Abkommen Irans Raketenprogramm und der Einfluss des Landes in der Region ins Visier genommen werden. Hintergrund des Telefonats zwischen Netanyahu und Macron ist der internationale Streit über das 2015 in Wien geschlossene Atomabkommen mit dem Iran. Die Vereinbarung, die von den fünf UNO-Veto-Mächten und Deutschland getragen wird, soll verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen Teheran aufgehoben.

Netanyahu gilt als schärfster Kritiker des Abkommens und fordert wie US-Präsident Donald Trump, es entweder aufzukündigen oder nachzubessern. Er wird Montagabend (19 Uhr mitteleuropäischer Zeit) eine große Rede zu dem Thema halten.

Das Abkommen wackelt

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die USA dazu bewegen, das unter Trumps Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Abkommen zu retten. Macron hatte erst am Montagmorgen in einem Gespräch mit Russland Präsident Wladimir Putin betont, er wolle an den Atomdeal festhalten. Bei einem USA-Besuch in der vergangenen Woche hatte er ein Gesamtkonzept für den Iran ins Gespräch gebracht und eine "neue Vereinbarung" gefordert.

Am Sonntag hatte Macron mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani telefoniert und dabei den gemeinsamen Wunsch betont, an dem Abkommen festzuhalten. Das Atomabkommen vom Juli 2015 sei "in keinster Weise verhandelbar", sagte Rouhani im Anschluss.

Iran: "Abkommen nicht mehr tragbar"

Der Iran hat das mit dem Westen geschlossene Atomabkommen in seiner derzeitigen Form als nicht mehr tragbar bezeichnet. Sollten die USA aus dem internationalen Abkommen aussteigen, sei sein Land vorbereitet, sagte Vize-Außenminister Abbas Araqchi am Montag.

"Der Status quo des Abkommens ist für uns einfach nicht mehr tragbar, egal ob die Amerikaner aus dem Abkommen aussteigen oder nicht", sagte Araqchi laut Nachrichtenagentur ISNA. Der Iran habe für alle Szenarien die notwendigen Optionen parat. Araqchi nannte keine Einzelheiten.

Araqchi, die Nummer zwei im Atomteam, und Außenminister Mohammad Javad Zarif hatten in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass das Wiener Atomabkommen von 2015 dem Iran eine Aufhebung von Sanktionen sowie wirtschaftlichen Nutzen bringen sollte. Wenn diese wirtschaftlichen Vorteile nicht vertragsgerecht umgesetzt würden, sehe der Iran auch keinen Grund, an dem Deal festzuhalten.

Der Iran hatte Mitte Juli 2015 das Atomabkommen mit den fünf UNO-Veto-Mächten sowie Deutschland geschlossen. Die Vereinbarung soll es dem Iran unmöglich machen, Atomwaffen zu entwickeln. Dafür unterwarf sich das Land für mindestens zehn Jahre strengen Auflagen bei der Nutzung der Atomkraft. Im Gegenzug wurde eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht gestellt.

Einen wirklichen wirtschaftlichen Aufschwung hat es aber seither nicht gegeben, weil europäische Großbanken aus Sorge vor möglichen Strafmaßnahmen der USA kaum zur Finanzierung von Handelsprojekten bereit waren und sind. Die Wirtschaftsreformen, die Präsident Hassan Rouhani dem Volk nach dem Deal versprochen hatte, konnte er nicht umsetzen. Daher stehen er, seine Regierung und auch die Reformer unter starkem Druck der Hardliner, die wie Trump das Atomabkommen ablehnen.

