Tausende demonstrierten in Moskau gegen Sperre Telegram-App

Tausende Menschen haben am Montag in Moskau gegen die Sperrung des beliebten Messenger-Dienstes Telegram in Russland protestiert. Polizei und Veranstalter gaben die Zahl der Teilnehmer an der Kundgebung im Zentrum der russischen Hauptstadt mit etwa 8000 an. Unter den Demonstranten war auch der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny.

Die Menschen hielten Schilder mit Parolen gegen die Regierung hoch, schwenkten russische Fahnen und ließen Papierflugzeuge fliegen, das Emblem von Telegram. In Sprechchören wurde der russische Präsident Wladimir Putin als "Dieb" beschimpft und ein freier Zugang zum Internet gefordert.

Nawalny dankte Pawel Durow, zusammen mit seinem Bruder Nikolai Mitgründer von Telegram, in einer Rede an die Menge für seine Unterstützung des Protests.

"Seid ihr bereit, Widerstand zu leisten?"

Nawalnys Frage "Seid ihr bereit, Widerstand zu leisten?" beantworteten die überwiegend jugendlichen Demonstranten mit einem lauten "Ja", bevor sie die auf Putin gemünzte Parole "Nieder mit dem Zaren!" riefen. Der 33-jährige Durow bezeichnete die Kundgebung im Internet als "beispiellos" und fügte hinzu: "Mit eurer Energie seid ihr dabei, die Welt zu verändern."

Richter hatten die Blockade von Telegram angeordnet, nachdem der Online-Dienst den russischen Geheimdiensten die Entschlüsselung privater Chats verweigert hatte. Die zuständige Behörde Roskomnadsor sperrte Millionen IP-Adressen, die zur Nutzung von Telegram verwendet wurden. Dadurch wurde auch die Tätigkeit vieler Unternehmen, einschließlich des Autobauers Volvo, beschränkt.

Die Sperrung wurde aber häufig umgangen - unter anderem durch verschlüsselte VPN-Verbindungen oder sogenannte Proxys. Putin-Gegner benutzen Telegram gerne für Mitteilungen oder um Protestaktionen zu koordinieren. Die Brüder Durow gründeten Telegram im Jahr 2013. Seitdem wuchs die Zahl der Nutzer weltweit auf mehr als 200 Millionen.

Iran verbietet Telegram

Die iranische Justizbehörde hat ebenfalls das Verbot der im Land beliebten Kommunikations-App Telegram angeordnet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim soll es ab sofort gelten.

Nach monatelangen Diskussionen haben sich damit letztendlich Klerus und Hardliner gegen Präsident Hassan Rouhani, der für ein freies Internet ist, durchgesetzt. Das Verbot wird von Beobachtern als eine schwere innenpolitische Niederlage für Ruhani, seine Regierung und die gesamte Reformbewegung in der von Geistlichen beherrschten islamischen Republik eingestuft.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Teheran behauptete, dass es zahlreiche Anzeigen gegen die App gegeben habe. Von wem die Anzeigen gekommen sein sollen, sagte er nicht.

Mehr als die Hälfte der 80 Millionen Iraner benutzt die App - nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch für Geschäfte. Ärzte schicken ihren Patienten sogar Laborergebnisse via Telegram. Besonders in der Großstädten heißt es seit Jahren nicht mehr: "Ich rufe an", sondern "Ich schicke was auf Telegram".

Laut Justiz ist auch die Sicherheit des Landes durch die App gefährdet. So sei der Anschlag der Terrormilz Islamischer Staat (IS) vergangenes Jahr in Teheran über Telegram koordiniert worden. Auch soll die App laut Justiz für "unsittliche Zwecke" wie Pornografie benutzt werden.

