Atomkonflikt: Die Gefahr eines neuen Krieges in Nahost

Washington. Mit einer dramatischen Geste zog Benjamin Netanjahu an einem schwarzen Vorhang und enthüllte ein Bücherregal voller Aktenordner: Beweise für ein geheimes iranisches Atomwaffenprogramm, wie der israelische Ministerpräsident bei einem Fernsehauftritt sagte.

Rund 55.000 Seiten an Unterlagen und 183 CDs voller Daten, im vergangenen Jänner vom israelischen Geheimdienst Mossad in Teheran gestohlen, dokumentieren demnach den fortgesetzten Versuch der Iraner, trotz der Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 den Bau einer Nuklearwaffe anzustreben. Netanjahus Auftritt macht eine Aufkündigung des Atomdeals durch US-Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Wochen wahrscheinlicher – und erhöht die Gefahr eines neuen Krieges in Nahost.

Keine neuen Fakten

Die Präsentation Netanjahus ist inhaltlich heftig umstritten. Zwar betonte der israelische Premier in seinem Powerpoint-Vortrag, dass der „Iran lügt“. Doch die Substanz des Materials, das der Mossad aus einem geheimen Archiv der Iraner geholt haben soll, enthält nach Meinung von Fachleuten keine neuen Fakten. Netanjahu sprach von einem Geheimprogramm namens Amad, mit dem die Iraner die Bombe entwickeln wollten.

Gerade weil die internationale Gemeinschaft davon wusste, sei das Atomabkommen von 2015 ausgehandelt worden, schrieb der Nahost-Experte Jeffrey Lewis auf Twitter. Tatsächlich gibt es bei den israelischen Enthüllungen und bei der Reaktion der US-Regierung einige Ungereimtheiten.



Netanjahus Vorwürfe bezogen sich auf einen Zeitraum Anfang des vergangenen Jahrzehnts, nicht auf den Jetztzustand. Dem Weißen Haus unterlief in einer Stellungnahme ein vielsagender Fehler. Netanjahu habe beweisen, dass der Iran ein geheimes Atomwaffenprogramm „hat“. Kurz darauf wurde die Mitteilung gelöscht und durch eine neue ersetzt. Israel habe Beweise, dass der Iran ein solches Programm „hatte“, hieß es nun.

Erst kürzlich haben hochrangige Trump-Berater erklärt, der Iran halte sich an die Vorschriften des Atomdeals von 2015. Der Iran wies Netanjahus Vorwürfe als „Propaganda“ zurück. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA verlautete am Dienstag in Wien, man habe „keine glaubwürdigen Hinweise“ auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009.

Netanjahu wollte Trump ganz offensichtlich in der Absicht bestärken, den Atomvertrag zur nächsten anstehenden Frist am 12. Mai durch die Wiedereinführung amerikanischer Wirtschaftssanktionen gegen Teheran aufzukündigen. Der US-Präsident zeigte sich beeindruckt und sagte, das Atomabkommen gebe dem Iran die Möglichkeit, innerhalb weniger Jahre eine Nuklearwaffe zu entwickeln. Deutschland, Frankreich und Großbritannien versuchen seit Wochen, den US-Präsidenten noch umzustimmen und den Atomvertrag nicht zu zerstören. Stattdessen streben die Europäer neue Vereinbarungen an, um Irans Raketenprogramm und Machtstreben in Nahost zu begrenzen.

Die meisten Experten in Washington unterstützen den europäischen Versuch. Ein Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen würde den iranischen Hardlinern den Vorwand liefern, das Nuklearwaffenprogramm wieder zu starten, warnte der frühere US-Außenamtssprecher John Kirby. Mit Netanjahus TV-Auftritt, der von einigen Medien als reine Schauveranstaltung kritisiert wurde, rückt ein Kollaps des Atomdeals von 2015 jedoch ein gutes Stück näher.

Demütigung Teherans

Nicht nur in Washington, sondern auch im Nahen Osten selbst könnte Netanjahus Powerpoint-Vortrag weitreichende Folgen haben. Ein offener Krieg zwischen Israel und dem Iran ist nicht mehr ausgeschlossen. Eine solche Konfrontation mit gegenseitigen Raketenangriffen könnte Länder und Gebiete wie den Libanon, Syrien, Saudiarabien und den Gazastreifen in Mitleidenschaft ziehen und ein Eingreifen der USA provozieren.

Netanjahus Präsentation war eine öffentliche Demütigung des Iran; schließlich wollen die Israelis eine halbe Tonne streng geheimes Material aus Teheran weggeschafft haben. Die Spannungen zwischen Tel Aviv und Teheran wachsen seit Monaten. Teheran engagiert sich mit Tausenden Kämpfern und viel Geld auf der Seite von Staatschef Bashar al-Assad im Syrien-Konflikt. Dabei bauen die Iraner und die mit ihr verbündete libanesische Hisbollah-Miliz ihre Militärpräsenz in Syrien immer weiter aus, insbesondere nahe der von Israel besetzten Golan-Höhen.

Im Februar ist eine iranische Kampfdrohne in den israelischen Luftraum eingedrungen. Israelische Militärschläge in Syrien sind die Folge. Zuletzt sind in der Nacht zum Montag bei Raketenangriffen in Syrien, die den Israelis zugeschrieben wurden, mindestens 26 Menschen getötet worden, die meisten davon Iraner.