Großbritannien: Neuer Innenminister für Kurswechsel

London. Der neue britische Innenminister, Sajid Javid, hat unmittelbar nach seinem Amtsantritt einen Kurswechsel in der Einwanderungspolitik angekündigt: „Wir werden das in Ordnung bringen“, sagte er zu Wochenbeginn bei seinem ersten Auftritt in seiner neuen Position vor dem Parlament.

Von der skandalösen Vorgangsweise des Innenministeriums, auch Einwanderer aus der Karibik aus den Nachkriegsjahren mit bürokratischen Schikanen bis zur Ausweisung zu überziehen, zeigte er sich persönlich betroffen: „Es hätte meine Mutter, meinen Bruder, meinen Onkel oder mich treffen können.“

Verehrer von Maggie Thatcher

Javid kam als Sohn pakistanischer Einwanderer 1969 in Rochdale zur Welt und arbeitete sich aus ärmsten Verhältnissen zu einem Spitzenjob bei der Deutschen Bank empor, ehe er 2010 in die Politik wechselte. Der glühende Verehrer von Margaret Thatcher übernimmt nun als erster dunkelhäutiger Muslim eines der traditionellen Machtressorts der britischen Politik. Zu seinem Aufgabenbereich gehören neben der Immigrationspolitik auch die Verbrechensbekämpfung und der Schutz vor Terrorangriffen.

Im Innenministerium folgte er Amber Rudd, die über „unabsichtliche“ Falschaussagen über die Einwanderungspolitik ihres Hauses stolperte.

Bis zu ihrem Rücktritt Sonntagnacht bestritt sie hartnäckig, dass es „Zielvorgaben“ für die Ausweisung gab, obwohl zahlreiche interne Dokumente das Gegenteil belegen. Die eigentlich liberale Rudd stellte sich damit vor ihre eiserne Vorgängerin Theresa May, die als Innenministerin 2010-2015 „Architektin“ (so Labour-Chef Jeremy Corbyn) der Politik eines „feindlichen Umfelds“ war, mit der man Ausländer ohne Papiere zum Verlassen des Landes bringen oder zwingen wollte.



Die Tatsache, dass davon auch bis zu 50.000 Menschen jener Einwanderer der „Windrush Generation“ in Gefahr gerieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg am Wiederaufbau Großbritanniens entscheidend mitgearbeitet hatten, sorgte für ungeheure Empörung und warf ein Licht auf den institutionellen Rassismus im Land. Wer über keine ausreichenden Papiere verfügt, wurde gezielt vom Arbeitsmarkt, Gesundheits-und Sozialwesen sowie dem Wohnungsmarkt verdrängt. Dabei wurden Tausende Papiere unter der Amtszeit Mays im Innenministerium vernichtet. Javid kündigte nun an, Betroffenen zu helfen und die Rhetorik zu mäßigen: „Wir wollen ein Umfeld der Wahrung des Rechts schaffen.“ Illegale Einwanderung werde man weiter bekämpfen.

Mehrheit für EU-Verbleib?

Mit Rudds Abgang verlor die Regierung eine Anhängerin enger Beziehungen mit der EU. Bereits heute, Mittwoch, berät das Brexit-Kabinett über die künftige Haltung zur Zollunion. Offizielle Politik ist der Ausstieg Großbritanniens, im Parlament könnte eine Mehrheit aber den Verbleib fordern. Hier wachsen die Spannungen: Das Oberhaus fügte der Regierung Montagabend bereits die siebte Abstimmungsniederlage zu, indem die Lords dem Parlament das letzte Wort über die Brexit-Verhandlungen einräumte. Die Regierung wies dies umgehend zurück.