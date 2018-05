Seoul montiert Lautsprecher ab

Washington. Nach den politischen Fortschritten beim innerkoreanischen Gipfeltreffen vergangene Woche entfernte Südkoreas Militär am Dienstag die Lautsprecheranlagen zur Propaganda-Beschallung Nordkoreas an der Grenze. Auf Fotografien war zu sehen, wie Soldaten riesige Lautsprecher abmontierten. Der Schritt ist Teil der Gipfel-Vereinbarungen aus der Vorwoche, die auch Maßnahmen zur militärischen Entspannung vorsehen. Kurz vor dem Treffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Kim Jong-un hatte Südkorea die Lautsprechersendungen in Richtung Norden bereits eingestellt. Am Mittwoch reist Chinas Außenminister Wang Yi zu Gesprächen nach Nordkorea – seit Jahren der ranghöchste chinesische Besuch.

Panmunjom als Gipfelort?

US-Präsident Donald Trump kann sich indes die innerkoreanische Grenze als Ort für das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorstellen. Trump sagte zu Wochenbeginn im Weißen Haus wörtlich: „Es gibt an dieser Idee etwas, das ich mag: Man ist da.“ Zuvor hatte er auf Twitter für das Treffen den Grenzort Panmunjom nahegelegt, ohne diesen namentlich zu erwähnen. Unter den anderen Ländern, in denen ein Gipfel stattfinden könne, sei auch Singapur, sagte Trump nun im Weißen Haus. In Panmunjom hatten sich auch Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae-in in einer historischen Begegnung getroffen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)