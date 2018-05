Armenien: Paschinjan droht mit "Tsunami"

Wien/Eriwan. Nikol Paschinjan hatte vorsorglich seine bekannte Militärkluft abgelegt und einen dunklen Anzug angezogen. Denn der 42-jährige Anführer der armenischen Protestbewegung trat gestern nicht vor den Toren der Institutionen der Macht auf, sondern in ihnen. Auf der Rednerbühne des Parlaments stellte er sich am Dienstag den Fragen der Abgeordneten. Er war der einzige Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten, der an diesem Tag gewählt werden sollte. Und dennoch schien die Befragung kein Ende nehmen zu wollen.

Auch vor dem Parlament in Eriwan harrten tausende seiner Unterstützer aus. Paschinjan hatte sie auf die Straße geholt, nachdem er vor einem Komplott der bisher regierenden Republikaner gewarnt hatte. Bei einem nächtlichen Treffen hätten die Republikaner unter Vorsitz von Sersch Sargsjan entschieden, die Wahl zu vereiteln, hatte Paschinjan in einer Videobotschaft erklärt.

Unklare Mehrheitsverhältnisse

Daraufhin gingen in der Hauptstadt Eriwan erneut tausende Demonstranten auf die Straße. Der 42-Jährige ist der einzige Kandidat und wird von mehreren kleinen Parteien unterstützt. Ihm fehlen jedoch einige Stimmen. Paschinjan warnte die Abgeordneten vor einem „politischen Tsunami“, sollten sie dem Druck der Demonstranten nicht entsprechen. Die Republikanische Partei solle nicht die „Nachsicht des Volkes mit Schwäche verwechseln“, sagte der Oppositionsführer, der selbst die kleine liberale Partei Elk (Ausweg) anführt.

Der erst kürzlich vom Parlament gewählte Premier und vormalige Präsident Sargsjan war erst vor zehn Tagen unter dem Eindruck von massiven Protesten zurückgetreten. Sein Festhalten an der Macht hatte für Entrüstung gesorgt und war zum Anlass für eine breite Protestbewegung geworden.

Doch Sargsjans Republikanische Partei verfügt mit 58 von 103 Abgeordneten noch immer über eine absolute Mehrheit im Parlament. Sie hat – unter dem Druck der Straße – auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichtet und so den Weg gemacht für die Wahl Paschinjans. Im Laufe des Dienstags wurden allerdings Zweifel laut, ob die Republikaner tatsächlich den Weg zu einem Machtwechsel ebnen würden. Am Nachmittag waren nach einem langen Tag der Parlamentsdebatten die Reihen gelichtet. Ob es noch zu einer Abstimmung kommen würde, war bis zum Redaktionsschluss unklar.

Neuwahlen versprochen

Die Opposition in dem Kaukasusland erhofft sich von dem angestrebten Machtwechsel eine Beruhigung der Lage nach Wochen der politischen Spannungen, die in Massenprotesten und dem Rücktritt des seit zehn Jahren herrschenden Politikers Sargsjan gipfelten. Oppositionspolitiker Paschinjan verspricht den Kampf gegen Korruption und Armut in Armenien. Zudem will er vorgezogene Neuwahlen.

Als nächster armenischer Premier stünde er noch vor einer weiteren Mammutaufgabe: das gespaltene Land zu einen.

AUF EINEN BLICK Drei Wochen dauert die politische Krise in Armenien bereits an. Proteste entzündeten sich an der Wahl von Ex-Präsident Sargsjan als Premier – er gilt als Symbol der alten Elite, die mit allen Mitteln an der Macht bleiben will. Gestern wollte das Parlament in Eriwan einen neuen Premier wählen.

