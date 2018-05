Abbas erbost Israel mit antisemitischer Rede

Jerusalem. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat mit seiner antisemitischen Rede die israelische Führung erzürnt: Die Juden seien durch ihre „soziale Funktion“ und als „skrupellose Geldverleiher“ selbst schuld an den Pogromen in Europa und dem Holocaust gewesen, hat der Palästinenserpräsident vor dem Nationalrat, dem Parlament der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), in Ramallah gesagt.

Nun erntet er damit heftige Kritik aus Israel: Abbas sei „von Kopf bis Fuß mit Antisemitismus durchtränkt“, erklärte Israels Bildungsminister, Naftali Bennett, von der Siedlerpartei Israel Beteinu. Und Israels Regierungschef, Benjamin Netanjahu, sprach von einem „Gipfel von Unwissenheit und Frechheit“. Auch aus den USA und der Europäischen Union kommt Schelte: Abbas habe „einen neuen Tiefpunkt“ erreicht, indem er „für die Massaker am jüdischen Volk ihr ,soziales Verhalten‘ verantwortlich macht“, schrieb der US-Botschafter in Israel, David Friedman, auf Twitter. Der Auswärtige Dienst der EU nannte die Äußerungen „inakzeptabel“.

Heftige Kritik aus Wien

Österreichs Außenministerin, Karin Kneissl, kritisierte auf Twitter die Worte des Palästinenserpräsidenten als „unentschuldbare Beleidigung“ des Andenkens der Millionen von den Nazis ermordeten Juden und als eine unverschämte Verdrehung der Wahrheit.

Abbas hatte bereits 1982 in Moskau über die angebliche geheime „Verbindung zwischen Nationalsozialismus und Zionismus“ dissertiert. Vor wenigen Jahren erschien ein auf der Dissertation basierendes Buch in Ramallah. „Die zweite Hälfte“ lautet der Titel. Gemeint ist die zweite Hälfte der Verantwortung für den Mord an den Juden in Europa. Die zionistische Bewegung, schreibt Abbas in dem Buch, „stieß nicht auf großen Enthusiasmus unter den Juden in der Welt“. Die Verfolgung der Juden in Europa habe ihre Bereitschaft zum Umzug nach Palästina angetrieben. Außerdem erhofften die Zionisten „mit steigender Anzahl von Opfern auf größere Privilegien nach dem Krieg“, behauptet der Palästinenserpräsident.

Später relativierte er, nannte den Holocaust ein „schreckliches, unverzeihbares Verbrechen gegen die jüdische Nation“ und korrigierte die von ihm anfangs auf nur rund 800.000 veranschlagte Zahl der in KZ ermordeten Juden.

Abbas gilt als Pragmatiker. Gemeinsam mit dem früheren israelischen Außenminister Schimon Peres unterzeichnete er 1993 das Osloer Prinzipienabkommen zur schrittweisen Autonomie und zur Zweistaatenlösung. Dennoch kommt ihm, gewollt oder nicht, regelmäßig ein Satz über die Lippen, der ihn als Antisemit entlarvt. So schimpfte er über „dreckige jüdische Füße“, die die heilige muslimische Plattform vor der al-Aksa-Moschee nicht betreten sollten.

Neben seinen antisemitischen Ausfällen sagte Abbas in seiner jetzigen Rede zugleich auch, er sei bereit zu Kooperation mit dem Ziel einer Zweistaatenlösung. „Wir stehen auf der Seite derer in Israel, die den Frieden unterstützen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)