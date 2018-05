Deutschland: 200 Migranten verhindern Abschiebung

In der Kleinstadt Ellwangen (Baden-Württemberg) haben in der Nacht auf Montag rund 200 meist afrikanische Migranten mit Gewalt verhindert, dass Polizisten einen Kongolesen in einer Migrantenunterkunft abholen und wie geplant abschieben konnten. Der Polizeieinsatz endete letztlich mit dem Rückzug der Polizei, weil keine Verstärkung kam.

Der gefährliche Vorfall wurde erst am Mittwoch in größerem Rahmen bekannt. Laut deutschen Medien waren drei Streifenwagen vor der Migrantenunterkunft vorgefahren. Die Beamten konnten den Mann noch aus dem Haus holen, doch binnen kurzer Zeit umringte ein wütender Mob die Autos, schlug auf sie ein und forderte die Freilassung des Kongolesen. Ein Polizist wird in der "Bild" mit den Worten zitiert: "Sie waren so aggressiv und drohten uns immer deutlicher, sodass wir den Mann (...) zurücklassen und uns zur Wache zurückziehen mussten."

Die Beamten brachen den Einsatz also ab und ließen den Mann zurück, weil die Lage für die drei Streifenwagenbesatzungen ungeachtet ihrer Waffen zu gefährlich gewesen und kurz vor der Explosion gestanden sei. Zudem hätte es laut ihren Erzählungen Stunden gebraucht, bis Spezialeinheiten eintreffen konnten.

Polizeiwache wäre fast gestürmt worden

Vor der Wache allerdings tauchte gleich danach ein Mitarbeiter der privaten Securityfirma, die für das Migrantenheim verantwortlich ist, auf, und überbrachte eine Botschaft der Afrikaner: Die Polizisten müssten binnen zwei Minuten den Schlüssel für die Handschellen des (noch gefesselten) Kongolesen herausrücken – sonst würde die Wache gestürmt. Die Polizisten händigten den Schlüssel tatsächlich aus.

Der Kongolese, dessen Alter mit 23 Jahren angegeben wird, soll nun untergetaucht sein. Wie mit jenen Migranten verfahren wird, die ihn freigepresst haben, war vorerst nicht bekannt.

(APA/dpa/red.)