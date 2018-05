Nach Krawallen: Frankreich debattiert über Polizei-Strategie

Die massiven Ausschreitungen am 1. Mai in Paris haben die französische Regierung in Erklärungsnot gebracht. Innenminister Gerard Collomb wehrte sich am Mittwoch gegen Kritik an der Polizeitaktik und kündigte zugleich an, bei künftigen Demonstrationen mehr Polizisten einzusetzen. Schwarz gekleidete Vermummte hatten am Rande der traditionellen Gewerkschaftsdemonstration zum 1. Mai randaliert.

Der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes CGT, Philippe Martinez, kritisierte das Vorgehen der Polizei. "Das war schlecht gemacht, in jedem Fall war es ziemlich durcheinander", sagte er im Radiosender France Inter. "Ich verstehe nicht, dass man Leute demonstrieren lässt, die doch anders angezogen sind als die Demonstranten."

Das Problem mit den vermummten Demonstranten

Nach Angaben der Behörden hatten sich rund 1.200 Vermummte, die sie dem ultra-linken Spektrum zuordneten, zu einem sogenannten schwarzen Block formiert. 34 Geschäfte wurden bei den Ausschreitungen im Südosten der französischen Hauptstadt beschädigt. Außerdem seien sechs Fahrzeuge angezündet und zehn weitere beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. 283 Menschen wurden vorläufig festgenommen, 109 kamen in Polizeigewahrsam.

Die Polizeipräfektur hatte schon im Vorfeld vor der Gefahr von Ausschreitungen gewarnt, 1.500 Polizisten waren im Einsatz. Die Behörde und die Regierung argumentierten, die Polizisten hätten nicht schneller eingreifen können, weil sich zwischen ihnen und dem "schwarzen Block" noch zahlreiche weitere Menschen befunden hätten, die nicht an den Ausschreitungen beteiligt waren.

"Ich werde meinen Männern nicht den Befehl geben, die Menge brutal mit Wasserwerfern auseinander zu treiben", sagte Polizeipräfekt Michel Delpuech dem Sender BFMTV. Er hob hervor, dass insgesamt nur vier Menschen leicht verletzt wurden, darunter ein Polizist. "Es gibt Zerstörungen auf 400 Metern Länge, danach wurden sie gestoppt", sagte Innenminister Collomb. Die friedliche Gewerkschaftsdemo wich wegen der Ausschreitungen auf eine andere Strecke aus.

Kritik am "Scheitern des Staates"

Die konservativen Republikaner hatten nach den Ausschreitungen ein "Scheitern des Staates" kritisiert. Der Vorsitzende der Sozialisten, Olivier Faure, forderte eine parlamentarische Untersuchung. Er warf der Mitte-Regierung im Sender Franceinfo zudem vor, mit einem harten politischen Kurs Spannungen im Land zu schüren.

In Frankreich gab es in den vergangenen Monaten eine Reihe von Streiks und Protesten gegen Reformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron wie den Umbau der Staatsbahn SNCF. Allerdings gelingt es Gewerkschaften und linken Parteien bisher nicht, eine geeinte Front gegen Macron zu bilden. Für Samstag ist in Paris wieder eine Kundgebung gegen die Politik des Präsidenten angekündigt, die Initiative ging in diesem Fall von einem Abgeordneten der Linkspartei La France Insoumise aus. Am Montag jährt sich Macrons Wahl zum ersten Mal.

