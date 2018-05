Baskische Untergrundorganisation ETA gibt ihre Auflösung bekannt

Bei ihren Anschlägen kamen mehr als 800 Menschen ums Leben. Nun hat die vor knapp 60 Jahren gegründete Separatistenorganisation ETA ihre Auflösung bekannt gegeben. Die Gruppe hatte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland geführt.

Es seien "all ihre Strukturen vollständig aufgelöst" worden, schrieb die Organisation nach Jahrzehnten des bewaffneten Kampfes in einem Brief, den das Online-Medium eldiario.es am Mittwoch veröffentlichte.

Dass die Auflösung der Untergrundorganisation bevor steht, darüber spekulierten regionale Medien schon seit Wochen. Die Gruppe hatte bereits 2011 ihren Gewaltverzicht erklärt und ein Jahr später ihre Entwaffnung und Auflösung in Aussicht gestellt.

Im April hatte die ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Baskenland und Freiheit) in einem bisher einzigartigen Schritt um Vergebung für die blutigen Taten der Vergangenheit gebeten. "Infolge von Fehlern oder falschen Entscheidungen hat die ETA auch Opfer getroffen, die nicht direkt am Konflikt beteiligt waren", hieß es in einem vom 8. April datierten Schreiben, das am Freitag von der baskischen Zeitung "Gara" veröffentlicht wurde. "Es tut uns aufrichtig leid."

Die ETA sei sich bewusst, dass ihre Handlungen auch Bürgern und Bürgerinnen Schaden zugefügt hätten, die keinerlei Verantwortung trugen. "Diese Menschen und ihre Familien bitten wir um Verzeihung." Die öffentliche Entschuldigung sorgte in Spanien für großes Aufsehen. Der spanische Staat und Opfervereinigungen hatten lange gefordert, dass die Gruppe ihrem Gewaltverzicht auch eine Bitte um Vergebung für die entstandenen Schäden folgen lassen müsse.

