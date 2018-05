Golan-Video: Soldaten hätten in jedem Fall falsch gehandelt

Wien. Was genau ist am 29. September 2012 am Golan passiert, als österreichische Blauhelmsoldaten syrische Geheimpolizisten in einen Hinterhalt fahren ließen? Bereits heute, Donnerstag, startet die Untersuchungskommission ihre Befragungen. Ein dem „Falter“ vor einigen Tagen zugespieltes Video legt nahe, dass die Soldaten die Syrer offenbar wissentlich in die Todesfalle schickten. Wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem brisanten Fall.



1. Warum ist die Causa nicht früher untersucht worden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)