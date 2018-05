Vier Parteien schließen sich gegen Erdoğan zusammen

Ankara. Ideologisch trennen sie Welten, aber die Gegnerschaft zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat sie nun fest zusammengeschweißt: Die größte Oppositionspartei, die sozialdemokratische CHP, hat gemeinsam mit der islamistischen Saadet Partei, der neuen, nationalistischen Partei IYI sowie mit der kleinen DP (Demokratischen Partei) eine Allianz gegründet. Damit wollen die Beteiligten bei den vorgezogenen Neuwahlen am 24. Juni erreichen, dass die Klein- und Kleinstparteien die Zehn-Prozent-Sperrklausel überwinden und in das Parlament einziehen.

Details wollen die jeweiligen Sprecher zwar erst im Laufe des heutigen Donnerstages nennen, aber einiges drang schon durch: In einer sozialdemokratisch dominierten Provinz soll zum Beispiel ein Kandidat, der normalerweise für die Saadet Partei antritt, auf der CHP-Liste stehen, um seine Chancen zu erhöhen. Das Ziel dieser Allianz ist es, in den Wahlbezirken jeweils mindestens einen Vertreter der Kleinparteien in das Parlament zu bringen. Die prokurdische HDP ist nicht Teil dieser Oppositionszusammenarbeit. Sie ist vor allem in den östlichen Provinzen dominierend. Bei der vergangenen Parlamentswahl hatte die HDP die Zehn-Prozent-Sperre überwunden und die regierende AKP viele Stimmen gekostet. Die AKP hingegen ist mit der ultranationalistischen MHP eine Zweckgemeinschaft eingegangen. (duö)

