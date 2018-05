Waffenlieferung ändert Kräftespiel im Donbass nicht

Wien/Kiew. Die Regierung des ukrainischen Präsidenten, Petro Poroschenko, hat nach langer Anstrengung eine Waffenlieferung aus den USA erreicht. Geliefert wurden 210 Antipanzerraketen des Typs Javelin (Speer) sowie 37 entsprechende tragbare Abschusseinrichtungen. Diese ersten Waffen dienten der „Verteidigung von Freiheit und Demokratie“, erklärte Poroschenko. Abgesehen von dieser Rhetorik ist für die Ukraine der größte Erfolg, dass es überhaupt zu einer Lieferung gekommen ist. Anders als sein Vorgänger, Barack Obama, zeigte sich US-Präsident Donald Trump dazu bereit.

Doch Experten sind sich einig, dass die Waffen nicht zu einer grundsätzlichen Neuordnung des Kräfteverhältnisses im seit vier Jahren laufenden Donbass-Krieg führen. Dazu sind sie zu gering an der Zahl. Laut Ian Brzezinski vom US-Thinktank Atlantic Council würden sie jedoch „systematisch die Fähigkeit der Ukrainer erhöhen, den russischen Kräften Kosten zuzufügen“.

Politische Kosten des Deals

Das Ja zu den Javelins hat aber auch andere – politische – Kosten. Einem Bericht der „New York Times“ zufolge hat Kiew seine Kooperation mit dem Russland-Sonderermittler in der Causa Paul Manafort eingestellt. Laut der Zeitung erhielt der Antikorruptionsstaatsanwalt kurz nach der endgültigen Zustimmung zum Verkauf durch das Pentagon im März die Order zur Einstellung der Ermittlungen. „Wir werden versuchen, hochrangige US-Beamte in keiner Weise zu irritieren“, wird ein Abgeordneter von Poroschenkos Block zitiert. Gegen Trumps früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort wird in den USA wegen seiner Russland- und Ukraine-Connection ermittelt. Er sollte unter anderem das Image von Ex-Präsident Viktor Janukowitsch aufpolieren. (som)

