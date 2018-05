Doppel-Anschlag in Nigeria: Zahl der Todesopfer steigt auf 86

Nach den beiden Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias ist Totengräbern zufolge die Zahl der Todesopfer auf mindestens 86 gestiegen. Am Dienstag seien 76 Menschen beerdigt worden, am Mittwochnachmittag zehn weitere Leichen gebracht worden, sagte ein Friedhofsangestellter in Mubi im Nordosten des Landes. Ein Kollege bestätigte die Angaben.

Die Selbstmordanschläge hatte die Stadt Mubi am Dienstag erschüttert. Die Angaben zu den Opfern gingen auseinander: Rettungshelfer sprachen zunächst von mehr als 60 Toten, Behördenvertreter von bis zu 30. Es könne jedoch sein, dass Angehörige getötete Familienmitglieder identifiziert, abtransportiert und schließlich selbst zur Bestattung gebracht hätten, sagte Ahmed Sajo, Informationsbeauftragter im Bundesstaat Adamawa.

Mubi war schon öfter Ziel von Anschlägen der Islamistenorganisation Boko Haram. Die Islamisten kämpfen seit zehn Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten des Landes.

In dem Konflikt wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet und 2,6 Millionen in die Flucht getrieben. Immer wieder verüben die Boko-Haram-Kämpfer Anschläge und Überfälle auf Dörfer, Kirchen, Moscheen, Schulen, Sicherheitskräfte, Politiker und Behördenvertreter.

(APA/AFP)