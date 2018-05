Eskalation in Ellwangen heizt Flüchtlingsdebatte in Deutschland an

Nach dem gewalttätigen Widerstand gegen die Rückführung eines 23 Jahre alten Asylwerbers aus Togo ist in Deutschland die Debatte über die Unterbringung von Flüchtlingen neu entbrannt. Innenminister Horst Seehofer äußerte sich am Donnerstag entsetzt darüber, dass rund 150 Bewohner eines Flüchtlingsheims im baden-württembergischen Ellwangen die Ausweisung des Togoers nach Italien zunächst verhindert hatten. Die Menge hatte der Polizei gedroht; der Einsatz wurde abgebrochen. "Diese Dinge müssen mit aller Härte und Konsequenz verfolgt werden", sagte der CSU-Politiker in Berlin.

Das deutsche Innenministerium will die Geschehnisse in Ellwangen genau unter die Lupe nehmen und dann laut Seehofer "überlegen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind" - vor allem mit Bezug auf Personen, die sich strafrechtlicher Delikte schuldig gemacht haben könnten. Das Gastrecht dürfe "nicht mit Füßen getreten werden". Der Vorfall sei "ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung".

Seehofer will Flüchtlinge künftig in so genannten Ankerzentren unterbringen, wo die Asylverfahren künftig organisiert werden sollen. Nach der Eskalation in Ellwangen sieht er sich bestätigt in seinem Plänen, diese Zentren künftig auch von der Bundespolizei schützen zu lassen.

Problem Sammelunterkünfte?

Die Polizeigewerkschaft äußerte dagegen Kritik an der Idee. Es sei nicht die Aufgabe der Polizei, die Verantwortung für die Sicherheit solcher Lager zu übernehmen, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Radek.

Auch die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic kritisierte die Pläne für neue Rückführungszentren. "Ganz klar: Es kann nicht sein, dass die Polizei an der Durchführung rechtmäßiger Maßnahmen durch Gewalt oder entsprechende Drohungen gehindert wird", sagte sie. Die Vorfälle in Ellwangen zeigten aber auch, wie problematisch die Unterbringung von Geflüchteten in großen Sammelunterkünften sei.

Drei Tage nach der gescheiterten Abschiebung hatte die Polizei den Mann am Donnerstag schließlich festgenommen. Bei einer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen wurde er gefunden und identifiziert. Der Mann soll nun wie geplant nach Italien zurückgeführt werden, wo er nach seiner Flucht aus Afrika registriert worden war.



Neben dem Togolesen wurden bei der Razzia auch weitere Männer festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren diese Bewohner in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen und sollen nun in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden. "Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt", teilte die zuständige Polizei in Aalen mit.

Kein Abschiebeschutz im Kirchenasyl

Die Abschiebung des Togolesen war von afrikanischen Asylbewerbern in der Nacht zu Montag mit Gewalt verhindert worden. Die Polizei musste die Abschiebung wegen des "aggressiven und drohenden Verhaltens" von rund 50 Bewohnern des Flüchtlingsheims abbrechen und den Mann freilassen. Nach Angaben der Polizei hatten schließlich etwa 150 bis 200 Flüchtlinge die Streifenwagen umringt und die Polizisten bedrängt.

Unterdessen urteilte das Oberlandesgericht München am Montag, dass das so genannte Kirchenasyl abgelehnte Flüchtlinge in Deutschland nicht von einer Abschiebung schützen könne. Kirchenasyl sei kein Bestandteil der deutschen Rechtsordnung und zwinge den Staat nicht zur Duldung.

Konkret ging es um den Fall eines Nigerianers, der im November 2014 von Italien nach Deutschland eingereist war. Nach der Ablehnung seines Asylantrags entzog sich der Mann der Abschiebung, indem er in der Pfarrei Sankt Jakob in Freising Kirchenasyl in Anspruch nahm. Derzeit befinden sich deutschlandweit etwa 710 Menschen in Kirchenasyl.

