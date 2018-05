„Kurdischer Obama“ könnte die türkische Wahl entscheiden

Istanbul. Er wird bei keiner Wahlkampfkundgebung auftreten, nicht über die Marktplätze tingeln, keine Hände schütteln und keine Fernsehinterviews geben. Und doch könnte Selahattin Demirtaş, ein inhaftierter 45-jähriger Kurdenpolitiker und Anwalt, den Schlüssel zum Ausgang der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni in seinen Händen halten. Demirtaş tritt aus der Gefängniszelle heraus als Präsidentschaftskandidat der legalen Kurdenpartei HDP an – und könnte einen Sieg von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan verhindern, indem er kurdische und linksliberale Wähler motiviert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2018)