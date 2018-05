Juncker: "Marx ist nicht für alle Gräuel verantwortlich"

Die Stadt Trier gedenkt ihres berühmten Sohnes Karl Marx: Bei einem Festakt in der Konstantin-Basilika anlässlich des 200. Geburtstages von Marx forderte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag einen fairen Umgang mit dem Philosophen: "Marx ist nicht für alle Gräuel verantwortlich, die seine vermeintlichen Erben zu verantworten haben", sagte er.

Überschattet wurde der Festakt vom Streit über eine Marx-Statue, die die Volksrepublik China der Stadt Trier geschenkt hat. Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland hatte kurz vor Beginn des Festakts unter Verweis auf die Menschenrechtslage in China gefordert, die Statue vorerst nicht einzuweihen: Sie solle erst dann eingeweiht werden, wenn die Witwe des verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, aus dem Hausarrest entlassen sei. Liu Xia hatte kürzlich geäußert, sie wolle lieber sterben als weiter in Hausarrest zu bleiben. Die Marx-Statue soll am Samstagvormittag in Trier enthüllt werden.

Schwieriges Erbe

Beim Festakt in der Trierer Basilika bemühten sich die Redner, dem schwierigen Erbe von Marx gerecht zu werden. Der als Festredner geladene EU-Kommissionspräsident Juncker rief dazu auf, die große intellektuelle Leistung von Marx vom politischen Missbrauch durch spätere Generationen zu trennen.

Dass "einige der späteren Jünger" von Karl Marx dessen Überlegungen "als Waffe gegen andere ergriffen haben, dafür kann man Karl Marx nicht zur Verantwortung ziehen", sagte der luxemburgische Christdemokrat. Marx müsse aus seiner Zeit heraus verstanden werden: "Man konnte sich nicht in den damals herrschenden Frühkapitalismus verlieben. Man kann ja heute auch noch nicht sich in einen blinden besinnungslosen Kapitalismus verlieben."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD sagte: "Wer heute von Kommunismus spricht, darf über Gewalt, Diktatur und Unfreiheit nicht schwiegen." Gerade jetzt "dürfen wir die Opfer nicht vergessen". Sie verwies auf die Ausstellungen, die das Marx-Gedenken in Trier historisch-kritisch begleiten.

