Publizist David Goodhart: „Eliten müssen Bescheidenheit lernen“

Mit Ihrem 2017 erschienenen Buch „The Road to Somewhere“ haben Sie die Debatte über den Zustand der britischen Gesellschaft angeheizt. Was ist Ihre Grundthese?



David Goodhart: Wir sehen in Großbritannien und in den meisten westlichen Gesellschaften eine scharfe Trennlinie zwischen „Anywheres“ und „Somewheres“. Die „Anywheres“ sind eine liberale, weltoffene, gut ausgebildete und wohlhabende Elite, die einer Mehrheit der in ihrem traditionellen Umfeld verhafteten „Somewheres“ ihre Weltansicht, ihre Werte und ihre Ordnung aufzwingt. Die einen sind in modernen Berufen erfolgreich, haben von der Globalisierung profitiert und treten für offene Grenzen ein, die anderen sehen sich durch genau dieselben Entwicklungen existenziell bedroht. Die Unterscheidung verläuft nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen unverankert und verwurzelt. Nicht die Klasse, der Wertekanon definiert den gesellschaftlichen Platz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)