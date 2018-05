Nuklearabkommen: USA erhöhen verbalen Druck auf den Iran

Washington/Teheran. Die Zeit für einen Fortbestand des internationalen Atomvertrags mit dem Iran scheint auszulaufen. Bis kommendes Wochenende muss der US-Präsident klarstellen, ob er am Abkommen festhält oder – wie von ihm mehrmals angekündigt – aus dem Vertrag aussteigt. Wenige Tage vor dieser wichtigen Entscheidung wird der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heftiger.

Der iranische Präsident Hassan Rohani drohte am Sonntag, dass Washington eine Beendigung des Atomabkommens „historisch bereuen“ werde. Das iranische Volk sei „vereint“ und man habe für alle Szenarien eine Option, sagte Rohani in einer Rede. Für den Iran sei aber die Reaktion der EU-Staaten wichtiger als Trumps Entscheidung. „Trump wird den Deal entweder ablehnen oder – wenn nicht – dann weiterhin sabotieren.“ Es gehe deshalb darum, ob die Europäer sich von Trumps Weg distanzierten oder nicht.

Einige Tage zuvor hatte der außenpolitische Berater von Irans geistlichem Oberhaupt Ajatollah Ali Khamenei noch angekündigt, sich bei einem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen ebenfalls nicht mehr an die Vereinbarung zu halten.

Giuliani „zerreißt“ Vertrag

Auch in den USA verschärft sich die Wortwahl gegenüber dem Iran. Am Samstag signalisierte Trumps Rechtsberater und Vertrauter, Rudy Giuliani, bei einem Auftritt vor iranischstämmigen Amerikanern, dass der US-Präsident aus dem Atomvertrag aussteigen werde. „Was wird mit dieser Vereinbarung geschehen?“, fragte Giuliani. Und dann tat der ehemalige Bürgermeister von New York so, als zerreiße er ein Blatt Papier und spucke darauf. Er verwies zudem auf den Einfluss von Trumps neuem Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John Bolton. Beide gelten als Hardliner.

Und Giuliani ging bei seinem Auftritt vor den Exiliranern sogar noch weiter: Er behauptete, Trump wolle einen Regimewechsel in Teheran. Anschließend sagte er Journalisten, dass dies der einzige Weg zum Frieden im Nahen Osten sei. „Ein solcher Regimewechsel ist wichtiger als ein israelisch-palästinensischer Deal.“

Das Atomabkommen mit dem Iran wurde im Juli 2015 von den USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ausgehandelt. Teheran verpflichtet sich darin, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Nuklearprogramms zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.

Nach Abschluss des Abkommens hatten die USA unter Präsident Barack Obama ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Bis zum 12. Mai muss Trump entscheiden, ob es vorerst dabei bleibt. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA im Atomabkommen mit dem Iran angesehen. Die Europäer dringen darauf, an dem Abkommen festzuhalten.

Empörung über Trump in Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte am Wochenende die USA davor, den Atomdeal aufzukündigen. „Wir würden die Büchse der Pandora öffnen. Es könnte Krieg geben.“ Macron und Trump hatten zuletzt – trotz Uneinigkeit in der Iran-Frage – eine freundschaftliche Beziehung zueinander demonstriert. Nun sorgt Trump aber auch mit Äußerungen über die Anschläge in Paris 2015 für Empörung in Frankreich.

Bei einem Auftritt vor der US-Waffenlobby NRA behauptete Trump, es hätte bei den Paris-Attentaten weniger Opfer gegeben, wären die Angegriffenen bewaffnet gewesen: Hätte jemand auf die Terroristen geschossen, wäre es „eine ganz andere Geschichte gewesen“. So aber hätten die Attentäter sich Zeit gelassen „und einen nach dem anderen abgeknallt. Peng. Komm her. Peng. Komm her. Peng“, sagte der US-Präsident und stellte mit der Hand eine Pistole nach. (APA/dpa/AFP)

