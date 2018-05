Erdogan will "auf keinen Fall" TV-Duell mit Oppositionskandidat

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will kein TV-Duell mit seinem Herausforderer aus der größten Oppositionspartei vor den Wahlen im Juni. "Insbesondere Debatten im Fernsehen möchte ich auf keinen Fall machen", sagte Erdogan am Montag auf die Frage einer Journalistin in Ankara.

Er wies damit eine Aufforderung des CHP-Kandidaten Muharrem Ince zurück. Als Grund sagte Erdogan, er wolle nicht, dass irgendjemand gemeinsame Auftritte ausnutze, um sich Vorteile zu verschaffen.

Ince will "von Träumen über die Türkei erzählen"

Ince hatte zuvor an die Adresse Erdogans gesagt: "Lasst uns im Fernsehen diskutieren und von unseren Träumen über die Türkei erzählen." Ince sagte zudem, er wolle sich vor den Wahlen am 24. Juni mit allen Kandidaten treffen, inklusive dem inhaftierten pro-kurdischen Politiker Selahattin Demirtas. Erdogan sagte, in seiner Funktion als Chef der islamisch-konservativen AKP könne er Ince empfangen. Ince werde diesbezüglich bald eine Antwort erhalten.

Neben Ince treten drei weitere Kandidaten gegen Erdogan an. Darunter die frühere Innenministerin Meral Aksener für die Iyi-Partei und der inhaftierte Demirtas für die pro-kurdische HDP.

(APA/dpa)