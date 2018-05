Hochspannung vor Iran-Entscheidung

US-Präsident Donald Trump will am heutigen Dienstag seine mit Spannung erwartete Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran bekanntgeben. Er werde sich um 14 Uhr (20 Uhr MESZ) in der Sache äußern, kündigte Trump am Montag per Twitter an. Trump hat bis spätestens Samstag Zeit, ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten zu lassen. Ein solcher Schritt würde eine faktische Aufkündigung des 2015 geschlossenen Atomdeals bedeuten.

Kritische Äußerungen Trumps hatten darauf hingedeutet, dass sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen dürften. Die Erfolgsaussichten der europäischen Verbündeten Großbritannien, Frankreich und Deutschland, Trump zu einem Festhalten an dem Abkommen zu bewegen, wurden in US-Regierungskreisen als unklar eingeschätzt. Der Iran lehnt Nachverhandlungen strikt ab.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Mai 2018

Trump hat das Abkommen wiederholt scharf kritisiert und fordert von den westeuropäischen Unterzeichnern Großbritannien, Frankreich und Deutschland, von ihm ausgemachte Schwächen in dem Vertrag nachzuverhandeln. So will Trump, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt. Zudem bemängelt er die Bedingungen, unter denen die iranischen Atomanlagen kontrolliert werden und dass das Raketenprogramm der Islamischen Republik unzureichend in dem Vertrag eingebunden ist.

Ein US-Regierungsvertreter sagte, die Europäer seien bei den Kritikpunkten Trump weit entgegengekommen. Es sei aber fraglich, ob dies dem Präsidenten ausreiche. In US-Regierungskreisen hieß es in der vergangenen Woche, vorstellbar sei ein "nicht vollständiger Ausstieg" aus dem Deal. Wie dies genau aussehen könnte, war unklar.

Europäer wollen Pakt retten

Die Europäer wollen das Abkommen jedenfalls retten. Der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Montag, ohne das Abkommen wäre die Welt weniger sicher. Auch der britische Außenminister Boris Johnson warnte Trump eindringlich vor einem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran. "Es wäre ein Fehler, aus dem Atomabkommen auszusteigen und die Beschränkungen zu entfernen, die es dem Iran auferlegt", schrieb Johnson in einem Beitrag für die "New York Times"." Nur der Iran würde davon profitieren, wenn die Beschränkungen für sein Atomprogramm aufgegeben würden."

Aus für Iran-Deal? Wie die weltweiten Fronten verlaufen

Letzterer, der Iran, warnte zuletzt seinerseits die Vereinigten Staaten vor einer Aufkündigung der Vereinbarung und drohte mit nicht näher ausgeführten Gegenmaßnahmen. Die USA begingen damit einen Fehler, sagte Präsident Hassan Ruhani. Sein Land werde Widerstand leisten gegen Versuche der USA, den iranischen Einfluss in der Nahost-Region zu begrenzen. Zugleich deutete er aber an, dass der Iran auch bei einem Ausstieg der USA an dem Abkommen festhalten könnte.

Zu den Forderungen der USA sagte Rouhani, sein Land habe wiederholt erklärt, dass es nicht nach einer Atombombe strebe und auch nicht streben werde. "Aber wenn sie den Iran schwächen und seinen Einfluss in der Region oder weltweit begrenzen wollen, dann wird der Iran erbitterten Widerstand leisten." Der Iran beteiligt sich unter anderem an den militärischen Konflikten in Syrien und im Jemen, was auch in Europa auf Besorgnis stößt.

Enormes Konfliktpotenzial Irak: Nach den Erfolgen der sunnitischen Extremistenmiliz IS half der schiitische Iran bei der Ausbildung und Bewaffnung Tausender Milizionäre in dem Nachbarland. Bei einem Scheitern des Abkommens könnte die Regierung diese Gruppen ermuntern, verbale und vielleicht auch militärische Angriffe gegen die im Irak verbliebenen US-Truppen zu starten. Um einen direkten Konflikt zu vermeiden, könnte der Iran bestreiten, daran beteiligt gewesen zu sein. Syrien: Iran und die mit ihm verbündete Hisbollah sind dort seit 2012 aktiv. Sie unterstützen Tausende Kämpfer, die aufseiten von Präsident Baschar al-Assad stehen. Bei einem Ende des Abkommens gäbe es für den Iran nur wenig Anreize, ihre Verbündeten von Attacken auf Israel abzuhalten. Auch die 2000 US-Soldaten im Norden und Osten Syriens könnten dann in Gefahr sein. Sie sollen kurdischen Milizen beim Kampf gegen den IS helfen. Libanon: Experten gehen davon aus, dass das instabile politische System ins Wanken geraten könnte. Denn die Hisbollah verfügt in Libanon über einen großen Einfluss und arbeitet im Moment mit politischen Rivalen zusammen. Die Spannungen zwischen Iran und Israel könnten wie 2006 zu einem Krieg zwischen dem jüdischen Staat und der islamistischen Gruppe führen. Jemen: Iran hat stets eine militärische Beteiligung am Bürgerkrieg im Jemen bestritten. Die Regierungen der USA und Saudi-Arabiens gehen aber davon aus, dass die Regierung in Teheran die schiitischen Huthi-Rebellen mit Raketen und anderen Waffen beliefert. Bei einem Ende des Atomabkommens könnte der Iran seine Hilfen für die Huthis aufstocken und so eine militärische Reaktion von Saudi-Arabien und Verbündeten provozieren. Atomabkommen: Der Iran verfügt auch über Optionen, die direkt mit dem Atomprogramm zusammenhängen. So haben Vertreter des Staates erklärt, man könnte sich eventuell aus dem Atomwaffensperrvertrag zurückziehen. Zwar hat die Regierung in Teheran erklärt, nicht nach Atomwaffen zu streben. Aber der Rückzug aus dem Vertrag würde weltweit als alarmierendes Signal gewertet. Unabhängig davon könnte Iran stärker als bislang Uran anreichern. In dem Atomabkommen ist eine Obergrenze von 3,6 Prozent vorgesehen. Für Atombomben ist Uran mit einer Reinheit von 80 bis 90 Prozent nötig.

