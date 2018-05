"New York Times": Trump wird aus Iran-Atomdeal aussteigen

Es sind die letzten Stunden vor einer Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die als eine jener mit der größten Tragweite gilt. Es geht um die Zukunft des internationalen Atomabkommens. Der iranische Präsident Hassan Rohani hat seine Landsleute auf einen Ausstieg der USA vorbereitet. Und es deutet vieles darauf hin, dass Trump aus dem Atomdeal aussteigen wird. Die "New York Times" berichtet, der US-Präsident habe dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron per Telefon mitgeteilt, aus dem Abkommen aussteigen zu wollen. Die USA seien bereit, alle gegen den Iran verhängten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, die im Zuge des Abkommens ausgesetzt wurden, berichtete die Zeitung am Dienstag und berief sich dabei auf eine von dem Vorgang unterrichtete Person. Die USA würden demnach alle Sanktionen wiedereinführen, die als Teil des Abkommens ausgesetzt worden seien.

Aus dem Élyséepalast hieß es gegenüber Reuters, Trump habe Macron keinen Hinweis zu seiner Entscheidung gegeben und widersprach damit der Bericht der "New York Times".

Laut dem Artikel sollten weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt werden. Wie die Zeitung unter Berufung auf eine zweite Person weiter berichtete, scheiterten die Verhandlungen über einen Fortbestand des Abkommens an der Forderung Trumps, über 2030 hinaus an strenge Grenzen für die iranische Produktion von atomarem Brennstoff festzuhalten. Eine Bestätigung aus dem Élyséepalast dafür gab es nicht. Es hieß dort lediglich, Macron und Trump hätten über "Frieden und Stabilität im Mittleren Osten" gesprochen.

Andere Staaten wollen Vereinbarung halten

Die europäischen Partner gingen vor Trumps Entscheidungsverkündung um 20 Uhr unserer Zeit am Dienstag noch einmal in die diplomatische Offensive. Auf EU-Ebene versuchte man prophylaktisch den Iran zu beruhigen. Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen", sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Hochrangige Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands sowie die Chefin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Schmid, trafen am Dienstag in Brüssel den iranischen Vize-Außenminister.

Das Gespräch mit Abbas Araqchi sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Nuklearvereinbarung "aufrechterhalten und umgesetzt wird", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Europäer setzten schon aus eigenem sicherheitspolitischen Interesse weiter auf das Abkommen und dessen vollständiger Umsetzung, wurde betont. Die Transparenz- und Kontrollregelungen des Vertrages und die Beschränkungen des iranischen Atomprogramms hätten ein "Mehr an Sicherheit" gebracht.

Man werde das Abkommen solange umsetzen, wie sich der Iran an seine Verpflichtungen halte. "Auch in den nächsten Tagen kommt es darauf an, mit allen Seiten im Gespräch zu bleiben, um eine unkontrollierte Zuspitzung zu verhindern", hieß es weiter. Die Führung in Teheran lehnte es bereits mehrfach ab, das Wiener Abkommen nachzubessern oder neu zu verhandeln.

Entscheidung um 20 Uhr

Rohani äußerte sich wenige Stunden, bevor Trump bekanntgeben wird, wie er sich die Zukunft der im Juli 2015 in Wien getroffenen Vereinbarung vorstellt (14 Uhr Ortszeit). Nach Abschluss des Abkommens, das die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland gemeinsam mit dem Iran ausverhandelten, hatten die USA unter Präsident Barack Obama ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Trump muss nun entscheiden, ob es vorerst dabei bleibt. Entscheidet sich Trump dafür, die Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, würde dies eine faktische Aufkündigung des Vertrags bedeuten.

Der Iran verpflichtet sich gemäß des Deals im Gegenzug zum Verzicht auf die Sanktionen weitgehend die Anreicherung von Uran zu unterlassen, so dass die Herstellung von waffenfähigem Nuklearmaterial ausgeschlossen ist. Die Regelung gilt zunächst bis 2025, einige Teile, darunter verschärfte Kontrollen internationaler Beobachter reichen bis ins Jahr 2040. Das Atomabkommen gilt als eines der wichtigsten, wenngleich auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen.

Aus für Iran-Deal? Wie die weltweiten Fronten verlaufen

Transatlantische Gegensätze

Die US-Regierung von Donald Trump und ihre europäischen Partner haben eine komplett unterschiedliche Sicht auf das Abkommen. Während etwa Deutschland und Frankreich unbedingt an der Regelung festhalten wollen, bezeichnen Trump, sein Außenminister Mike Pompeo sowie der Nationale Sicherheitsberater John Bolton das Abkommen als einen schlechten Deal. Die Kontrollmechanismen seien zu lax, die Laufzeit zu kurz und viele vom Iran verursachte Probleme würden gar nicht behandelt. Gemeint sind damit das iranische Raketenprogramm sowie die Ambitionen des Iran und seiner schiitischen Verbündeten in der spannungsgeladenen Nahost-Region.

Regionale US-Verbündete, allen voran Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sehen ähnliche Probleme. Netanjahu wirft dem Iran vor, weiterhin den Bau von Atomwaffen zu betreiben. Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA/IAEO) sieht dafür allerdings keine Belege.

"Gefahr eines Krieges am Horizont"

Der Politologe und Iran-Experte Heinz Gärtner äußerte sich im Gespräch mit der Austria Presse Agentur angesichts der Ankündigungen des US-Präsidenten "ganz pessimistisch". "Ich sehe die Gefahr eines Krieges am Horizont", sagte der Wiener Universitätsprofessor und Wissenschafter am International Institute for Peace (IIP). Dass es angesichts der explosiven Lage im Mittleren Osten nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mittelbar zu einer militärischen Konfrontation in der Region kommt, ist nach Ansicht Gärtners nicht auszuschließen.

Der britische Außenminister Boris Johnson unternahm einen Versuch, Trump zu ködern und brachte den US-Präsidenten für den Fall eines Festhaltens an dem Abkommen für den Friedensnobelpreis ins Gespräch: "Wenn er Nordkorea in Ordnung bringen kann und auch das Atomabkommen mit dem Iran, dann sehe ich nicht, warum er ein weniger geeigneter Kandidat sein sollte als der Friedensnobelpreisträger Barack Obama, der ihn (den Preis) bekommen hat, bevor er irgendetwas gemacht hat", sagte Johnson dem Sender Sky News.

An den Märkten herrschte vor der Trump-Rede Unruhe. Eine Aufkündigung des Atomabkommens hätte vermutlich weitreichende Folgen für den Ölmarkt. Schon jetzt gilt das Angebot als knapp. Das liegt zum einen an einer seit Anfang 2017 geltenden Fördergrenze der OPEC. Zum anderen ist die Förderung in dem ölreichen Krisenstaat Venezuela eingebrochen. Hinzu kommt eine solide wachsende Weltwirtschaft, die für eine steigende Nachfrage nach Erdöl sorgt. Steigen die USA aus dem Abkommen mit dem Iran aus, hätte das vermutlich Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zur Folge. Das ohnehin knappe Rohölangebot drohte damit, weiter zu fallen. Das könnte steigende Rohölpreise nach sich ziehen.

