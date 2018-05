Trump: USA ziehen sich aus Iran-Abkommen zurück

Es geht um die Zukunft des internationalen Atomabkommens mit dem Iran. Und diese sieht düster aus. US-Präsident Donald Trump machte am Dienstag in Washington klar, er könne den Deal nicht bestehen lassen. Nur so könne das atomare Wettrüsten im Mittleren Osten beendet werden. Der Iran sei Unterstützer von Terroristen und habe gelogen, was die Weiterentwicklung von Atomwaffen angehe, dafür gebe es Beweise. Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEO hat dies allerdings stets verneint. Die USA werden sich aus dem Abkommen zurückziehen und scharfe Sanktionen sofort in Wirkung setzen. Jede Nation, die dem Iran dabei helfen, an Atomwaffen zu gelangen, könne ebenfalls von Sanktionen getroffen werden.

Es sei klar, dass die USA eine iranische Atombombe unter dem gegenwärtigen Abkommen nicht verhindern könnten. Er sei aber bereit, willens und in der Lage, ein neues Abkommen mit dem Iran auszuhandeln. Gegen Ende wandte sich Trump direkt an die Bürger des Irans um seinen guten Willen für ihre Sicherheit auszudrücken, bevor er eine entsprechende Erklärung unterschrieb und in die Kamera hielt, die "Amerika sicherer" mache, wie er auf Nachfrage einer Journalistin betonte.

Außerdem gab Trump bekannt, das Außenminister Mike Pompeo auf dem Weg nach Nordkorea sei.

Der iranische Präsident Hassan Rohani hatte seine Landsleute auf einen Ausstieg der USA vorbereitet und reagierte scharf auf die Entscheitung Trumps. Diese untergrabe internationale Verträge. Applaus kommt aus Israel. Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte die Entscheidung Trumps "mutig und richtig". Im Rahmen der Vereinbarung wäre es für Teheran möglich, ein ganzes Arsenal nuklearer Waffen zu produzieren, sagte Netanjahu am Dienstag.

Netanjahu forderte die Weltgemeinschaft dazu, ebenfalls aus dem Atomabkommen auszusteigen, neue Sanktionen gegen den Iran zu verhängen und "die iranische Aggression in unserer Region zu stoppen, vor allem in Syrien". Israel sei fest entschlossen, eine dauerhafte militärische Präsenz des Irans in Syrien zu verhindern, sagte Netanjahu. "Wir werden in aller Härte auf jeden Versuch reagieren, uns anzugreifen."

Europa versucht Abkommen zu halten

Frankreichs Präsident Macron wollte noch vor Trumps Auftritt mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May telefonieren. Die Konferenz sei für 19.30 Uhr geplant, hieß am Dienstagabend in Paris.

Die europäischen Partner gingen vor Trumps Entscheidungsverkündung am Dienstag noch einmal in die diplomatische Offensive. Auf EU-Ebene versuchte man prophylaktisch den Iran zu beruhigen. Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen", sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Hochrangige Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands sowie die Chefin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Schmid, trafen am Dienstag in Brüssel den iranischen Vize-Außenminister.

Das Gespräch mit Abbas Araqchi sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Nuklearvereinbarung "aufrechterhalten und umgesetzt wird", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Europäer setzten schon aus eigenem sicherheitspolitischen Interesse weiter auf das Abkommen und dessen vollständiger Umsetzung, wurde betont. Die Transparenz- und Kontrollregelungen des Vertrages und die Beschränkungen des iranischen Atomprogramms hätten ein "Mehr an Sicherheit" gebracht.

Man werde das Abkommen solange umsetzen, wie sich der Iran an seine Verpflichtungen halte. "Auch in den nächsten Tagen kommt es darauf an, mit allen Seiten im Gespräch zu bleiben, um eine unkontrollierte Zuspitzung zu verhindern", hieß es weiter. Die Führung in Teheran lehnte es bereits mehrfach ab, das Wiener Abkommen nachzubessern oder neu zu verhandeln.

Wirtschaftssanktionen waren noch in Kraft

Nach Abschluss des Abkommens, das die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland gemeinsam mit dem Iran ausverhandelten, hatten die USA unter Präsident Barack Obama ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt.

Der Iran verpflichtete sich gemäß des Deals im Gegenzug zum Verzicht auf die Sanktionen weitgehend die Anreicherung von Uran zu unterlassen, so dass die Herstellung von waffenfähigem Nuklearmaterial ausgeschlossen ist. Die Regelung gilt zunächst bis 2025, einige Teile, darunter verschärfte Kontrollen internationaler Beobachter reichen bis ins Jahr 2040. Das Atomabkommen gilt als eines der wichtigsten, wenngleich auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen.

Transatlantische Gegensätze

Die US-Regierung von Trump und ihre europäischen Partner haben eine komplett unterschiedliche Sicht auf das Abkommen. Während etwa Deutschland und Frankreich unbedingt an der Regelung festhalten wollen, bezeichneten Trump, sein Außenminister Mike Pompeo sowie der Nationale Sicherheitsberater John Bolton das Abkommen stets als einen schlechten Deal. Die Kontrollmechanismen seien zu lax, die Laufzeit zu kurz und viele vom Iran verursachte Probleme würden gar nicht behandelt. Gemeint sind damit das iranische Raketenprogramm sowie die Ambitionen des Iran und seiner schiitischen Verbündeten in der spannungsgeladenen Nahost-Region.

Regionale US-Verbündete, allen voran Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sehen ähnliche Probleme. Netanjahu wirft dem Iran vor, weiterhin den Bau von Atomwaffen zu betreiben. Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA/IAEO) sieht dafür allerdings keine Belege.

