Trump warnt Teheran vor Wiederaufnahme von Nuklearprogramm

US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Entscheidung zum US-Abschied aus dem Atomabkommen den Iran aufgefordert, auf einen Neustart seines Nuklearprogrammes zu verzichten. "Ich würde dem Iran sehr raten, das Nuklearprogramm nicht wieder zu beginnen", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. "Wenn sie das tun würden, hätte das sehr ernste Konsequenzen."

Aus dem Iran waren Stimmen laut geworden, die mit dem Abkommen stark limitierte Anreicherung von Uran für zivile Zwecke könnte wieder hochgefahren werden. Trump hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass die USA nicht länger an dem 2015 von sechs Ländern mit dem Iran ausgehandelten Atomabkommen festhalten wollen. Die ausgesetzten Sanktionen würden nun sehr schnell wieder eingeführt.Die Sanktionen betreffend Energie- und Finanzgeschäften treten nach einer Frist von sechs Monaten, andere nach drei Monaten in Kraft.

Europäer demonstrieren Geschlossenheit

Andere Länder seien "alle sehr glücklich mit meiner Entscheidung", sagte Trump. In Wahrheit hatten alle anderen Unterzeichner-Staaten des Atomabkommens heftige Kritik an der Entscheidung des US-Präsidenten geübt. Diese hat tiefe Gräben im transatlantischen Verhältnis zutage treten lassen. Die Europäer mühten sich am Mittwoch gemeinsam, das Abkommen zu retten und den Schaden zu begrenzen. Die drei EU-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich, die das Abkommen mit ausgehandelt hatten, demonstrierten Geschlossenheit in ihrer Abgrenzung gegenüber Trump. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte die Vertragstreue der Europäer. "Wir werden diesem Abkommen verpflichtet bleiben und alles daran setzen, dass auch der Iran seine Verpflichtungen einhält", sagte sie in Berlin. Der Ausstieg der USA aus der Vereinbarung sei "schwerwiegend".

Große Sorge bereiten ihnen freilich die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Unternehmen, die mit dem Iran weiter Handel treiben. Trumps Entscheidung setzte intensive diplomatische Aktivitäten in Gang. In Berlin, London und Paris lautete die Botschaft übereinstimmend: Das Abkommen muss weiter Bestand haben, Trump kann in dieser Frage nicht mit Unterstützung aus Europa rechnen.

Wirtschaft zeigt sich besorgt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonierte bereits am Mittwoch mit Irans Präsident Hassan Rohani. Beide setzten sich für einen Erhalt des Abkommens ein. Macron verwies demnach auf die gemeinsame Erklärung Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens. Die drei Partnerländer hatten unterstrichen, dass sie Parteien des Atomabkommens bleiben werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron plädiert für eine Erweiterung der Vereinbarung. Die Europäer blieben in dem Abkommen, weil es für die Stabilität im Nahen Osten wichtig sei, sagte Macron am Mittwoch im Interview mit dem deutschen TV-Sender ARD ("Tagesthemen") und der Deutschen Welle. Man müsse aber den Ansatz erweitern.

Auch Russland, das das Abkommen mit ausgehandelt hatte, will es nun retten. Staatschef Wladimir Putin äußerte bei einem Treffen mit seinem Sicherheitsrat "tiefe Besorgnis" über Trumps Entscheidung, wie es im Kreml hieß. Putins Befund: Die Lage sei nun "leider sehr akut".

Trumps Sicherheitsberater John Bolton gab in Washington bekannt, dass die Strafmaßnahmen "ab sofort" für alle Neuverträge gelten würden. Ausländische Firmen, die bereits im Iran seien, hätten drei bis sechs Monate Zeit, um das Land zu verlassen. Ansonsten werde ihnen der Zugang zum US-Markt verwehrt.

Österreichische Firmen, die im Iran tätig sind, zeigten sich am Mittwoch abwartend. Das ergab eine Blitzumfrage der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer. Klar sei, dass die Unsicherheit für im Iran tätige Firmen durch den angekündigten Ausstieg aus dem Iran-Deal zunimmt, hieß es. Die deutsche Wirtschaft reagierte besorgt. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bezeichnete es im Rundfunk als "nicht hinnehmbar", dass sich die USA als "Wirtschaftspolizist für die Welt" aufführten.

