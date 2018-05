92-Jähriger erzielt historischen Sieg bei Parlamentswahl in Malaysia

Die Opposition hat die Parlamentswahl in Malaysia gewonnen. Das teilte die Wahlkommission am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Bündnis Pakatan Harapan des 92-jährigen Ex-Ministerpräsidenten Mahathir Mohamad setzte sich demnach gegen die Regierungspartei Barisan Nasional (BN) durch, die in Malaysia seit der Unabhängigkeit des Landes 1957 herrschte.

Die Regierungsallianz um Premierminister Najib Razak musste demnach Einbußen hinnehmen. Der 64-Jährige, der den 31-Millionen-Einwohner-Staat in Südostasien seit 2009 regiert, ist durch eine Korruptionsaffäre geschwächt. Mahatir hatte das Land mehr als 20 Jahre lang regiert.

Er hatte dem amtierenden Premier bei einem Auftritt am Abend vorgeworfen, Ergebnisse zurückzuhalten. Bei der Wahl ging es um 222 Sitze im Parlament. Bisher hatte die Regierungsallianz dort eine Mehrheit von 133 Stimmen. Darüber hinaus wurden in 12 von 13 Bundesstaaten neue Versammlungen gewählt.

(APA/AFP/dpa)