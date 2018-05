Iran: Europa kann Atomabkommen nicht alleine retten

Der Iran bezweifelt, dass die europäischen Unterzeichnerstaaten das Atomabkommen mit der Islamischen Republik nach der Aufkündigung durch US-Präsident Donald Trump noch retten können. "Europa kann nicht unabhängig beim Atomabkommen handeln", zitierte die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars am Donnerstag den stellvertretenden Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Brigadegeneral Hossein Salami.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben erklärt, sie hielten am Abkommen und den darin eingegangenen Verpflichtungen fest und erwarteten dies auch vom Iran. Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte eine erweiterte Vereinbarung mit dem Iran, die auch dessen Raketenprogramm umfasst. Schon am Mittwoch hatte der oberste Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, mit Blick auf die Europäer erklärt: "Ich traue diesen Staaten auch nicht."

Den Feinden des Iran gehe es nicht um eine militärische Konfrontationen, sagte Salami. Sie wollten durch wirtschaftliche Isolation Druck ausüben. "Widerstand, nicht Diplomatie, ist der einzige Weg, diesen Feinden entgegenzutreten", zitierte Fars den General der Elitetruppe.

USA will Iran zu neuem Abkommen bewegen

Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran am Dienstagabend aufgekündigt und die Wirtschaftssanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt. US-Außenminister Mike Pompeo will die Verbündeten der USA nun überzeugen, ebenfalls Druck auf den Iran auszuüben, heißt es aus US-Regierungskreisen.

Dabei geht es darum, dass das Land nicht nur sein Atomprogramm beendet, sondern auch sein Raketenprogramm sowie seine Unterstützung für Gruppierungen in Syrien, Libanon, Jemen und im Irak einschränkt. "Es wird Bestrebungen geben, international den Kontakt zu suchen und mit unseren Partnern in der Welt zu sprechen, die unsere Interessen teilen. Das ist der erste Schritt", sagte ein hochrangiger Vertreter des Außenministeriums in Washington.

Ziel sei es, die Grundlagen zu legen, um mit dem Iran ein neues Abkommen zu vereinbaren. Es gehe darum, die Führung in Teheran konstruktiv dazu zu bewegen, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Dazu habe es bereits erste Unterredungen mit Großbritannien, Frankreich und Deutschland gegeben sowie mit Japan, dem Irak und Israel.

