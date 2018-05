Bosnien: Erdogan tritt kommende Woche in Olympia-Halle auf

Der für 20. Mai in Bosnien angekündigte Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist am Donnerstag auch offiziell bestätigt worden. Die Kundgebung wird in der Sporthalle der Olympischen Spiele 1984 in Sarajevo stattfinden, erklärte Hallen-Manager Midhat Hubijar. Auch das bosnische Staatspräsidium bestätigte den Wahlkampfauftritt.

Mit den Veranstaltern der Kundgebung, der Union der Europäisch-Türkischen Demokraten (UETD) - sie gilt als Auslandsorganisation der Erdogan-Partei AKP -, sei am Mittwoch ein entsprechender Vertrag unterzeichnet worden, meldeten bosnische Medien. Die Sporthalle bietet Platz für etwa 20.000 Zuschauer.

Der in der vergangenen Woche von Erdogan angekündigte Wahlkampfauftritt sorgte in der bosnischen Hauptstadt aber auch für negative Reaktion. Zunächst hieß es, dass den Behörden gar keine Information über den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten vorlägen. Der türkische Botschafter in Sarajevo, Haldun Koc, hatte am Montag erklärt, dass es sich um einen vorverlegten Arbeitsbesuch Erdogans in Sarajevo handeln würde. Den kolportierten Wahlkampfauftritt wollte er nicht kommentieren.

In Österreich hat sich die schwarz-blaue Regierung klar gegen einen Auftritt Erdogans ausgesprochen und dafür sogar das Versammlungsgesetz verschärft, um Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker leichter untersagen zu können. Mögliche Auftritte seien "unerwünscht", hatte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wissen lassen. Bisher liegen laut Außenamt aber keinerlei Hinweise auf türkische Wahlkampfauftritte in Österreich vor. Am 24. Juni finden in der Türkei Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.

(APA)