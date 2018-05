„Warum sollte Kim die Waffen aufgeben?“

Sie haben fünf Jahre in Nordkorea gelebt, das Land mehr als 70-mal besucht, sind zuletzt im März dort gewesen. Wie kann man sich das Leben dort vorstellen?



Zellweger: Es ist alles nicht so dramatisch, wie man das immer liest. Die meisten Leute leben relativ normal. Extremer Hunger zum Beispiel ist kein Problem mehr. Ja, es gibt vereinzelt Unterernährung und teilweise auch Armut. Aber über die Jahre hinweg habe ich eine graduelle Verbesserung gesehen, und es ist bei Weitem nicht mehr so schlimm wie in den 1990er-Jahren.



Hat Kim Jong-un das Land auf solidere Beine gestellt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)