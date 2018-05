Generation „Furchtlos“

An einem Sonntag im April entschied sich Lusine Hovhannisjan zu einem revolutionären Schritt. Es war der 22. April, und der armenische Oppositionsführer und Parlamentarier Nikol Paschinjan war gerade verhaftet worden. Die Lage in den Straßen Jerewans war äußerst angespannt. Es war einer dieser Momente im vergangenen Monat, als man in Armenien nicht wusste, wie sich der Lauf der Dinge entwickeln würde. Würde Noch-Ministerpräsident Sersch Sargsjan die Protestbewegung niederschlagen lassen? Hovhannisjan war voller Sorge: „Ich war sicher, die Regierung würde Gewalt einsetzen.“ Die Studentin wollte etwas tun.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)