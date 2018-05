Sonntagnachmittag wurde die Residenz der österreichischen Botschafterin in Athen Ziel einer Attacke der anarchistischen Aktivistengruppe „Rubikon“, griechisch „Rouvikonas“. Nach Medienmeldungen hielten zehn motorisierte Aktivisten vor der Residenz im Nobelviertel Palio Psychiko in Athen, warfen nach bisherigen Meldungen Flugzettel, die sich gegen die Flüchtlingspolitik der österreichischen Regierung wenden, und fuhren ungehindert wieder ab. Von der österreichischen Botschaft gab es zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels noch keine Reaktion.

Noch am selben Tag übernahm Rubikon in der anarchistischen Medienplattform „athens.indymedia.gr“ die Verantwortung für die Aktion und veröffentlichte eine Proklamation, in der sie die Gründe für die Aktion erklärt. In der Kundmachung wird zunächst die europäische Flüchtlingspolitik kritisiert, die gegenüber „verfolgten Menschen und Kindern“ ihr „wahres Gesicht“ zeige. „Vorreiter dieser gegen die Immigranten gerichteten Politik und Maßnahmen war der 31-jährige Chef der Volkspartei Sebastian Kurz und sein Vizekanzler, der Chef der Freiheitlichen Heinz-Christian Strache“. Die Zusammenarbeit der beiden Parteien habe als vorrangiges Ziel eine strengere Politik bei der Ansiedlung von Immigranten gehabt. „Eine Politik, die Asylwerber in speziellen Anhaltelagern konzentrieren will, wie der neue Innenminister Herbert Kickl erklärte, verweist auf vergangene, dunkle Epochen in der Menschheitsgeschichte“. Gleichzeitig habe sich der neue österreichische Kanzler gegen die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU ausgesprochen.

Die Kundmachung schließt: „Wir erklären unmissverständlich, dass wir gegenüber neofaschistischen Regierungen und ihre Linie, die sie durchzusetzen suchen, nicht untätig bleiben werden. Die Flüchtlinge sind Teil unserer globalen Klassenfamilie und wir werden sie nicht im Stich lassen.“

Die Gruppe, die sich selbst als „anarchistisches Kollektiv Rouvikonas“ bezeichnet, ist seit dem Frühjahr 2015 in Griechenland aktiv, über hundert kleinere Attacken, verbunden mit Sachbeschädigungen gehen inzwischen auf das Konto der Gruppe. Botschaften, Konsulate, Ministerien, Gemeinden, Gerichte, Firmen, Medien und Einzelpersonen werden von der Gruppe attackiert. Typisch ist das Eindringen massierte Eindringen in Geschäftsräume, oft verbunden mit Sachbeschädigungen. Auch Farbbeutel mit roter Farbe gehören zu ihren Markenzeichen. Die Opposition wirft der griechischen Linksregierung von Premier Alexis Tsipras schon lange Untätigkeit bei der Aufspürung der Anarchisten vor. Die Gruppe ist bisher eindeutig nicht als terroristisch einzustufen und lebt ihrer Selbstinterpretation nach lediglich zivilen Ungehorsam und Aktivismus vor.

Die immer von großen Gruppen vorgenommenen Angriffe, gehen immer wieder mit groben Einschüchterungsversuchen unbeteiligter Angestellter und Bürger einher. Erst vor einigen Tagen wurden mehrere der Aktivisten auf der Insel Tinos verhaftet, nachdem sie eine Aktion gegen den dortigen Bürgermeister durchgeführte hatten. Sie wurden inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt - es können ihnen nur kleinere Vergehen angelastet werden. Es handelt sich mit über hundert Mitgliedern um eine sehr große, meist aus Jugendlichen bestehende Gruppe, die sich ihrer Selbsteinschätzung als „Robin Hood“ gegen die Spardiktate sieht.