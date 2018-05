"Tag der Katastrophe": Heute streiken die Palästinenser

Nach den tödlichen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind am Dienstag wegen eines Generalstreiks alle Geschäfte in den Palästinensergebieten und Ost-Jerusalem geschlossen geblieben. Auch Schulen, Universitäten und Regierungseinrichtungen blieben zu. Drei Tage der Trauer begannen.

Die Flaggen am Amtssitz von Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah wehten auf halbmast. Im Gazastreifen werden am Dienstag Dutzende der Toten begraben. Einige wurden bereits am Montagabend beerdigt.

Die Ruhe könnte aber nur kurz andauern. Alle politischen Fraktionen riefen für Mittag zu Protesten an israelischen Armeekontrollpunkten im Westjordanland auf. Erneute Konfrontationen mit Soldaten wurden befürchtet.

Israel öffnete den am Wochenende schwer beschädigten Warenübergang Kerem Shalom wieder, wie die zuständige Behörde bestätigte. Palästinenser hatten nach Angaben der Armee am Freitag bei Ausschreitungen den Warenübergang erneut in Brand gesetzt. Der einzige Übergang, über den der Gazastreifen mit humanitären Hilfsgütern und Warenlieferungen versorgt wird, war mehrere Tage nicht benutzbar.

Die israelische Luftwaffe griff am Montag insgesamt elf Ziele in einem Komplex der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen an. Zusätzlich beschossen Panzer zwei Hamas-Stützpunkte im Norden und Süden des Küstengebietes, wie die Armee in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Im Süden Israels hat das Militär Dienstagfrüh Raketenwarnung gegeben, kurz darauf aber von einem falschen Alarm gesprochen. Das Schrillen der Sirenen an der Grenze zum palästinensischen Gazastreifen zeigte, wie angespannt die Lage war.

Nakba - der "Tag der Katastrophe"

Am Nakba-Tag erinnern die Palästinenser traditionell an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren. Dabei kam es bereits in der Vergangenheit zu Unruhen. Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem sorgt anlässlich des Jahrestages für zusätzliche Spannungen.

Die Zahl der bei gewalttätigen Auseinandersetzungen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser stieg in der Nacht auf 59. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Bei den Massenprotesten am Montag seien zudem 2771 Palästinenser verletzt worden, etwa die Hälfte von ihnen habe Schussverletzungen erlitten.

Baby angeblich an Tränengas erstickt

Auch ein palästinensisches Baby ist nach Behördenangaben gestorben, nachdem es während der blutigen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der israelischen Armee Tränengas eingeatmet hatte. Das Mädchen sei acht Monate alt gewesen, berichtete das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Dienstag. Es habe den Reizstoff am Montag östlich von Gaza-Stadt eingeatmet, hieß es weiter.

Zunächst blieb unklar, wie nah am Grenzzaun das Kind und seine Familie sich zu diesem Zeitpunkt aufhielten. Bei der blutigsten Gewalt im Nahost-Konflikt seit Jahren waren am Montag mindestens 58 Palästinenser getötet und mehr als 2400 verletzt worden.

USA blockieren UNO-Erklärung

Israel wirft jedoch der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, Zivilisten im Konflikt auf zynische Weise als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Die USA blockierten Diplomatenangaben zufolge im UNO-Sicherheitsrat eine Erklärung, in der eine unabhängige Untersuchung der Gewalt an der Grenze zum Gaza-Streifen gefordert wurde.

Peking forderte "besonders Israel" zur Zurückhaltung auf. China sei "ernsthaft besorgt über die hohe Zahl an Opfern" im Konflikt an der Grenze zwischen Gazastreifen und Israel, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. "Wir rufen die palästinensische und israelische Seite, besonders Israel, dazu auf, Zurückhaltung zu zeigen."

Auch Russland rief zur Zurückhaltung auf. Alle Länder, insbesondere die Mitglieder des Nahost-Quartetts, sollten auf Handlungen verzichten, welche Spannungen wie am Montag provozieren könnten, sagt ein Sprecher des Präsidialamtes. Der Tod vieler Palästinenser sei Grund für "sehr große Sorgen". Die Regierung in Moskau beobachte die Lage an der Grenze zum Gaza-Streifen genau.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat indes die Teilnahme des österreichischen Botschafters in Israel, Martin Weiss, an einem Empfang des israelischen Außenministeriums vor der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem verteidigt. "Aus unserer Teilnahme am Empfang sind keinerlei völkerrechtliche Implikationen herauszulesen", sagte Kneissl im "ZiB 2"-Interview am Montag zum Boykott des Empfangs durch fast alle EU-Staaten.

(APA/dpa/AFP/Reuters)