Gaza: Chronik einer angekündigten Katastrophe

Jerusalem/Gaza. Jahr für Jahr gedenken die Palästinenser am 15. Mai, dem Tag nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung 1948, der „Katastrophe“ (al-Nakba). Heuer war die Stimmung besonders düster. Im Gazastreifen trugen die Palästinenser 60 Tote zu Grabe, die am Vortag beim Versuch, den israelischen Grenzwall zu überwinden, erschossen worden waren. Nach der Trauer bahnten sich neue Unruhen an. Wieder einmal blickt die Welt entsetzt und gebannt zugleich auf die Krisenregion. Doch wie kam es überhaupt zur neuen Eskalation? Eine Rekonstruktion in Fragen und Antworten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2018)