Der Propagandist aus Kiew

Moskau/Kiew. Seit dem Triumph der Maidan-Bewegung und der nachfolgenden Annexion der Krim durch Moskau steht es schlecht um das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine. Ein Dauerthema in dem Konflikt ist der Vorwurf an den Gegner, mit der Verbreitung von Falschmeldungen feindliche Stimmungen in der eigenen Bevölkerung zu säen.



Angesichts des Falles rund um den Journalisten Kirill Wyschinskij drohen erneut diplomatische Scharmützel. Kiew hat gegen ihn den Vorwurf des Landesverrats erhoben. Die Causa handelt davon, wo die Grenze zwischen Journalismus und Propaganda verläuft. Und sie wirft die Frage auf, inwieweit Journalisten Akteure im Informationskrieg sind oder Gefangene der Politik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2018)