Macron empfängt SPÖ-Chef Kern in Paris

SPÖ-Chef Christian Kern versucht sich als Bündnis-Schmied für Europas Sozialdemokraten. Am Samstag (26. Mai) will er zu diesem Zweck in Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treffen, wie der "Kurier" berichtet. Kern war in den letzten Wochen öfters bei anderen europäischen Spitzen-Sozialdemokraten zu Gast, um über gemeinsame Strategien und Möglichkeiten zu diskutieren. Der französische Präsident Macron war unter seinem Vorgänger Francois Hollande in dessen sozialistischer Regierung Wirtschaftsminister, bevor er eine eigene Bewegung gründete ("La République en Marche"), die als sozialliberal eingeschätzt wird, aber nicht bei den europäischen Sozialdemokraten angedockt hat.

Macrons Partei hat derzeit noch keine Abgeordneten im EU-Parlament, was sich bei der kommenden Wahl im Mai 2019 wohl ändern wird. Noch ist nicht klar, welcher Fraktion sich die Abgeordneten anschließen werden. Macron hatte immer wieder durchblicken lassen, die links-rechts Spaltung des Parlaments zwischen Konservativen und Sozialdemokraten aufspalten zu wollen - etwa mit einer neuen Fraktion.

Sozialdemokraten im Kampf gegen "illiberale Demokratien"

Auf Einladung von Kern wird in Wien im Juni festgelegt, wer für die europäischen Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in die EU-Parlamentswahlen geht. Im Gespräch dafür sind etwa die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini oder EU-Kommissar Pierre Moscovici. Erste Koordinationstreffen verschiedener Landesparteien hat es dazu bereits gegeben. "Wir sind Europäer und denken europäisch. Wir werden uns gemeinsam gut auf die Wahl vorbereiten", so Kern vor zwei Wochen.

Der SPÖ-Chef rechnet bei den Wahlen mit einer harten Auseinandersetzung zwischen liberalen und illiberalen Demokratiemodellen. Neben dem ungarischen Premier Viktor Orbán und dem polnischen Regierungspartei-Chef Jaroslaw Kaczynski sieht Kern in Frankreichs Rechtsnationalistin Marine Le Pen und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Gegner der offenen Gesellschaft.

Laut "Kurier" will Kern vor dem Treffen mit Macron noch einen Abstecher bei EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans machen, um über die mögliche Ansiedlung der neuen Agentur für Arbeit in Wien Werbung zu machen.

