Pro Flüchtlingsquote? Präsident lehnt tschechischen Außenminister ab

Obwohl die geplante Minderheitsregierung der liberal-populistischen Partei ANO und der Sozialdemokraten (CSSD) in Tschechien noch lange nicht steht, gibt es bereits Kontroversen um den künftigen Außenminister. Denn Präsident Milos Zeman würde den CSSD-Kandidaten Miroslav Poche nicht ernennen. Der angebliche Grund: Poche soll sich einst für die Aufnahme von Migranten ausgesprochen haben.

Zeman sprach sich im Rahmen einer kürzlich stattgefundenen Debatte gegen den derzeitigen Europaabgeordneten der Sozialdemokraten aus. Aus dem Umfeld des Präsidenten hieß es daraufhin, Poche hätte einst einen Artikel geschrieben, in dem er die Aufnahme von Migranten und EU-Flüchtlingsquoten befürwortete - und das stehe im Widerspruch zur offiziellen Außenpolitik Tschechiens. Medien verwiesen auch darauf, dass Poche bei der diesjährigen Präsidentenwahl Zemans Herausforderer Jiri Drahos unterstützt hatte.

Gute Sprachkenntnisse und Kontakte

Der CSSD-Chef Jan Hamacek besteht aber auf der Nominierung Poches. Er unterstütze "sehr stark" die europäische Integration und die Verankerung Tschechiens in den EU- und NATO-Strukturen, betonte Hamacek, der sich vor den 39-jährigen studierten Landwirtschafts-Ingenieur und Politologen stellt: Poche habe sehr gute Sprachkenntnisse und Kontakte im Ausland.

Der geschäftsführende Ministerpräsident und ANO-Chef Andrej Babis will sich unterdessen in den Streit nicht einmischen: Die Besetzung des Ressorts der Außenpolitik sei Sache der CSSD. Er selber, so Babis, kenne Poche nicht und wolle ihn nicht aufgrund der Medieninformationen beurteilen. Wichtig sei aber, dass es in der Außenpolitik Einverständnis zwischen dem Außenminister und dem Staatspräsidenten gebe, betonte der ANO-Chef letztendlich.

Der Präsident in Tschechien kann zwar keinen Minister ablehnen, für die Ernennung der Minister sind ihm aber keine zeitlichen Fristen gesetzt. Zeman könnte damit die Ernennung Poches zum Außenminister entsprechend verzögern.

(APA)