Deutschland: Ein Koalitionsstreit, der an Wien erinnert

Berlin. Als Ursula von der Leyen und Mario Kunasek unlängst in der deutschen Bundeshauptstadt aufeinandertrafen, prallten zwei Welten aufeinander: Sie, die aufgeweckte Liberale, galt lange als Zukunftshoffnung in der CDU, ist noch länger Mitglied der Bundesregierung – hat aber den Zenit ihrer innenpolitischen Karriere längst erreicht. Er, der linientreue FPÖ-Funktionär, strebt hingegen eines der höchsten Karriereziele in Österreich erst an. Nein, nicht Kanzler, sondern Landeshauptmann – in der Steiermark.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2018)