Pompeo plant Außenministertreffen zum Iran Mitte Juni

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran will Außenminister Mike Pompeo bei einem Treffen mit europäischen Amtskollegen für die Haltung seines Landes werben. Das Treffen mit den Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sei für Mitte Juni geplant, sagte Pompeo am Mittwoch in einer Anhörung vor dem US-Kongress. Einen Ort nannte er nicht.

"Jeder akzeptiert die Problemstellung. Wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen", sagte Pompeo. US-Präsident Donald Trump hat die USA einseitig aus dem internationalen Abkommen mit Teheran zurückgezogen. Das belastet das transatlantische Verhältnis schwer. Die Europäer, die das Abkommen 2015 mit Russland und China unterzeichnet haben, wollen unbedingt daran festhalten. Derzeit ist Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) in Washington, er soll auch mit Pompeo zusammentreffen.

Bereits am kommenden Freitag (25. Mai) findet in Wien ein Treffen zum Iran-Atomabkommen statt - allerdings ohne die USA. Teilnehmen werden wie üblich Vize-Außenminister oder andere Spitzenvertreter der restlichen vier UNO-Vetomächte (Russland, China, Großbritannien, Frankreich) und Deutschlands sowie des Iran und der EU. Die Kommission (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) tritt regelmäßig zusammen, um die Umsetzung des 2015 in Wien geschlossenen Deals zu überwachen. Vor dem Hintergrund der US-Aufkündigung des Atomabkommen Anfang Mai ist das Treffen am Freitag nun von besonderer Bedeutung.

(APA/dpa)