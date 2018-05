„Signor Nessuno“ als Marionette der Populisten

Eine „Regierung der Bürger“, eine „Regierung des Wandels“, das versprach Giuseppe Conte den Italienern am Mittwochabend vor seiner Audienz am Quirinal bei Präsident Sergio Mattarella. „Ich bin Professor und Anwalt. Ich habe in meinem Leben die Interessen vieler Bürger verteidigt. Jetzt will ich der Verteidiger des italienischen Volks sein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2018)