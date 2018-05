Land der beschränkten Freiheit

Es war ein starkes Zeichen, das der Quarterback der San Francisco 49ers in der Football-Saison 2016 setzte. Beim obligaten Abspielen der US-Hymne zu Beginn des Spiels blieb Colin Kaepernick sitzen (später kniete er nieder). Ein Protest gegen die Rassendiskriminierung und die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA. Dutzende Spieler folgten seinem Beispiel.

US-Präsident Trump beschimpfte sie deswegen wörtlich als „Hurensöhne“, die man sofort aus der Liga entlassen sollte (Kaepernick bekam tatsächlich keinen neuen Vertrag). Mit der heurigen Saison ist es mit dem symbolträchtigen Protest jedenfalls vorbei, entschied die NFL: Wenn ein Spieler während der Hymne kniet, erhält sein Team eine Strafe.

Wohlgemerkt bei einer Hymne, die das „Land of the Free“ besingt – ein Land, in dem Meinungsfreiheit bisher über allem stand. Und ausgerechnet in diesen paar Minuten schränkt man diese Freiheit ein. Man könnte über die Ironie lachen, wäre es nicht so erschreckend.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2018)