Donald Trumps Kaltwarmdusche verwirrt Koreaner

Tokio/Seoul. Und nun könnte er vielleicht doch stattfinden: Nach der Absage des Nordkorea-Gipfels machte Donald Trump am Freitag einen Rückzieher vom Rückzieher. Er schließe nicht aus, dass es am 12. Juni doch noch zu einem Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un komme, sagte der US-Präsident en passant vor Reportern. „Wir werden sehen, was geschieht, wir sprechen gerade mit ihnen. Es könnte sogar noch der 12. sein. Wir würden das gern machen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)