Nato-Generalsekretär: "Dialog mit Russland ist nicht einfach, aber wichtig"

Die Nato plant nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg kommenden Donnerstag einen Nato-Russland-Rat. "Dialog mit Russland ist nicht einfach, aber genau deshalb ist er so wichtig", sagte Stoltenberg der Online-Ausgabe des "Spiegel" am Samstag. "Wir werden uns am kommenden Donnerstag zum Nato-Russland-Rat treffen, um den Dialog mit Russland fortzusetzen." Es müsse sichergestellt werden, "dass Zwischenfälle nicht außer Kontrolle geraten".

Stoltenberg hatte bereits in einem Interview gesagt, dass er die sogenannte hybride Kriegsführung auf die Agenda der Treffens setzen wolle. Dabei geht es vor allem um Angriffe auf westliche Staaten etwa im Cyberbereich, bei denen die Angreifer nicht mehr als staatliche Akteure sichtbar sind.

Es wäre das erste Treffen der westlichen Militärallianz mit Russland seit Herbst 2017. Der NATO-Russland-Rat ist das wichtigste Forum für politische Gespräche zwischen der westlichen Militärallianz und Russland. Wegen des Ukrainekonflikts lag der Dialog zwischen Juni 2014 und April 2016 komplett auf Eis.

Erst am Freitag hatten mehrere westliche Regierungen die Führung in Moskau aufgefordert, Verantwortung für den Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugzeugs im Juli 2014 über der Ostukraine zu übernehmen. Eine internationale Ermittlungskommission war am Donnerstag zu dem Schluss gekommen, die Rakete, die das Flugzeug abgeschossen habe, sei von der 53. Luftabwehr-Brigade der russischen Armee abgefeuert worden. Russland bestreitet das.

(APA/Reuters/AFP/dpa)