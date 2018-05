Präsident Mattarella in der Sackgasse

Eigentlich sollte alles anders laufen. Mal wieder. Denn nach einer kurz aufgeflammten Euphorie, dass das Thema Regierungsbildung in Italien nun endlich vom Tisch ist, steht wieder alles auf dem Spiel. An diesem Samstag sollten bereits die Minister einer Regierung Giuseppe Contes von Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigt werden. Am Dienstag hätte dann das Parlament abgestimmt – und die Regierungskoalition zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega hätte ihre Arbeit aufnehmen können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)