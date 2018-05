Italien schlittert auf Neuwahlen zu

Die Regierungsbildung in Rom ist erneut gescheitert. Sonntagabend hat der mit der Regierungsbildung beauftragte Jusprofessor Giuseppe Conte diesen Auftrag an Staatspräsident Sergio Mattarella wieder zurückgegeben und verzichtet auf das Amt des Ministerpräsidenten. Zuvor hatte Mattarella sich gegen Paolo Savona als Wirtschaftsminister ausgesprochen. Somit wird es doch nicht zu einer Regierung zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega kommen. Die Verwirrung in Italien ist groß, nur einer frohlockt bereits.

Dem abendlichen Treffen in Rom war ein turbulentes Wochenende vorausgegangen. Eigentlich schien alles geklärt, eigentlich sollte am Wochenende bereits die neue Regierung Italiens vereidigt werden. Stattdessen ist der Streit um die Personalie Savona eskaliert. So etwas hat selbst Italien noch nicht erlebt. Über das soziale Netzwerk Facebook feuerte Lega-Chef Matteo Salvini eine Drohung nach der anderen ab. Der Adressat: Staatspräsident Mattarella. Der Tenor: Ich sage, wo es langgeht, und sonst niemand. „Ich bin wahnsinnig wütend“, sagte Salvini, kurz nachdem klar wurde, dass Mattarella Salvinis Wunsch-Wirtschaftsminister Savona nicht mittragen wolle. „Entweder Savona wird Wirtschaftsminister oder wir wählen neu“, lautete die offene Drohung. Ein Verhalten, das weder verfassungskonform ist, noch einem respektvollen Umgang mit dem Staatsoberhaupt entspricht. Doch Salvini sitzt mit seiner dreisten Masche derzeit am längeren Hebel.

Wut über „Erpressermethoden“

Der 81-jährige Savona, der als Euro- und Deutschlandkritiker gilt, hat die europäische Gemeinschaftswährung als „deutschen Käfig“ bezeichnet, 2015 hat er einen „praktischen Leitfaden zum Ausstieg aus dem Euro“ vorgestellt. Damit war er nicht nur Mattarella ein Dorn im Auge, auch die europäischen Partner zeigten sich wenig begeistert. Selbst eine Mitteilung Savonas vom Sonntag, in dem er versuchte die Bedenken seiner Gegner zu zerstreuen, konnte Mattarella letztendlich nicht umstimmen.

Mit seinem Veto hat sich Mattarella gegen eine einfache Lösung und für die Wahrung der Autorität seines Amtes entschieden. Unter dem Stichwort #iostoconmattarella (Ich bin auf Mattarellas Seite) machten viele User in den sozialen Medien ihrem Ärger über die Erpressermethoden der neuen Regierungskoalition Luft. Laut Verfassung hat der Staatspräsident in Italien das Recht, sowohl den Ministerpräsidenten zu ernennen, als auch die von diesem vorgeschlagenen Minister. Das bedeutet auch, er kann ein Veto einlegen. Wie es zum Beispiel Präsident Oscar Luigi Scalfaro 1994 getan hat, als der damals angehende Ministerpräsident Silvio Berlusconi es für sinnvoll erachtete, seinen Anwalt Cesare Previti zum Justizminister zu machen. Die Streichung von Namen passierte in der Vergangenheit meist in aller Stille. So offen wurde ein Disput über angehende Minister noch nie ausgetragen. Berlusconis Anwalt wurde am Ende übrigens Verteidigungsminister.

Technikerregierung und Abstimmung

Salvinis Strategie ging kurzfristig nicht auf – langfristig könnte er aber genau das bezweckt haben wollen. Es deutete zu Redaktionsschluss vieles darauf hin, dass Mattarella nun eine Art Übergangsregierung berufen wird, die das Land zu Neuwahlen führen soll. Diese könnten bereits im Herbst stattfinden. Spekuliert wird aber auch über einen gemeinsamen Termin mit den Europawahlen. Von baldigen Wahlen würde derzeit vor allem der Lega-Chef profitieren. Die Umfragewerte für seine Partei stiegen zuletzt auf bis zu 25 Prozent. Bei der Wahl am 4. März hatte die Lega 17 Prozent der Stimmen geholt. Zudem darf jetzt Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi bei Wahlen wieder kandidieren – ein Gericht in Mailand hatte Mitte Mai die Ämtersperre für den Unternehmer wegen seiner Steuerdelikte aufgehoben.

Ein wiedervereintes Mitte-Rechts-Bündnis zwischen Lega und Forza Italia könnte also von einer regierungsfähigen Mehrheit träumen, und Matteo Salvini vom Amt des Ministerpräsidenten, statt dem undankbaren Job des Juniorpartners.