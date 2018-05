Wie groß der Andrang auf der Albanien-Route wirklich ist

Belgrad/Sarajewo. Die Zelte sind verschwunden, die Transitreisenden in Bosniens Hauptstadt Sarajewo geblieben. Ob auf Parkbänken, auf dem Bahnhof oder an den Bushaltestellen: Auch nach der Räumung des Flüchtlingscamps gegenüber der wieder aufgebauten Vijecnica-Bibliothek sind die Gruppen junger Männer mit den müden Gesichtern und den kleinen Rucksäcken in der einstigen Olympia-Stadt allgegenwärtig.

Wegen anhaltender Spannungen in Kaschmir habe er vor eineinhalb Jahren all seinen Besitz verkauft und seine Heimat verlassen, berichtet im Zentrum von Sarajewo der schlaksige Pakistani Mohammed Zaid. Von Serbien aus sei er vor ein einigen Tagen nach Bosnien und Herzegowina gelangt. Über Kroatien und Slowenien wolle er versuchen, sein Ziel, Italien, zu erreichen: „Ich will dort einfach nur normal leben – und arbeiten.“