13 Tote in Indien: Regierung schließt umstrittenes Kupferwerk

Die Kupferhütte in Thoothukudi im Bundesstaat Tamil Nadu sollte die größte Kupfer-Produktionsstätte der Welt werden. Die daraus entstehende Umweltbelastung wollten die Bewohner der südindischen Hafenstadt allerdings nicht länger hinnehmen. Bei Protesten gegen die vom britischen Vedanta-Konzern betriebenen Hütte reagierte die Polizei vergangene Woche mit enormer Gewalt: 13 Menschen starben, mindestens 80 wurden verletzt. Die Regionalregierung des Bundesstaats will die Produktionsstätte nun schließen. Das teilte Regierungschef Edappadi Palaniswami am Montag mit.

Eskalation wegen geplanter Ausweitung

Seit mehr als drei Monaten wird gegen die Schmelzhütte protestiert. Der britischen Betreiberfirma Vedanta wird vorgeworfen, die Fabrik verschmutze die Umwelt und schade der Gesundheit der Bewohner. Das Vorhaben, die Schmelzanlage zu vergrößern, ließ die Protestaktionen vergangene Woche eskalieren. "Der Rauch macht uns krank", sagte ein Demonstrant. "Meine Augen brennen, meine Haut juckt, wir leiden hier alle."

Bei den blutigen Zusammenstößen hatten Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen, nachdem sie Regierungsgebäude verwüstet und Autos angezündet hatten. Die Regionalregierung kündigte an, die Vorfälle zu untersuchen. "Wir demonstrieren weiter, soll die Polizei uns doch töten", sagte eine Frau. Die indische Regierung zeigte sich ob der Gewalteskalation ebenfalls besorgt: "Wir sind sehr beunruhigt über die derzeitige Lage", sagte der indische Innenminister Rajnath Singh. "Meine Gedanken sind bei den Familien der getöteten Menschen, ich bete für die Verletzten."

Bisher produzierte Vedanta in Thoothukudi jedes Jahr 400.000 Tonnen Kupfer. Mit der geplanten Ausweitung der Schmelzanlage sollte die jährliche Produktion verdoppelt werden. Vedanta wies die Vorwürfe nach Angaben der "Economic Times" zurück. Der Aktienkurs des Konzerns fiel seit vergangenen Dienstag um 14 Prozent.

(Ag./juwe)