Im Herzland der Erdoğan-Partei rumort es

Elazig. Der ältere Herr mit dem akkurat gestutzten, kurzen Bart rechnet vor: 2000 Lira erhält er Pension, davon gehen allein 400 an den studierenden Sohn. „Zu Hause sind wir nun zu dritt“, sagt er, die Finger erhebend. Nach Abzug der Miete, Lebensmittel, dieses und jenes bleibe nicht nur nichts übrig, sondern eine Reihe von Notwendigkeiten, die er sich in der heutigen ökonomischen Lage in der Türkei nicht mehr leisten könne. Wenn es nach ihm geht, sind die Tage der regierenden AKP gezählt. Er nickt, sich selbst zustimmend, während er das sagt, dabei gehört der Pensionist zur klassischen Wählerklientel der AKP: religiös, konservativ, im anatolischen Herzland zu Hause, wo die Regierungspartei nie böse Wahlüberraschungen erleben musste; selbst einen, für Präsident Recep Tayyip Erdoğan typischen Karoblazer trägt er.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2018)