Die Presse: Europa war in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Terrorangriffen. Was ist Ihrer Meinung nach derzeit die größte Gefahr für Europa?



Boaz Ganor: Die größte Gefahr für Europa besteht in einem seiner Grundwerte: Menschen können sich im Schengen-Raum frei bewegen, ohne sich identifizieren zu müssen. Das ist der Himmel für Terroristen.



Müssen wir uns in Österreich Sorgen machen?